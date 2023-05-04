Бизнесмен Тимченко, которого связывают с Путиным, пытается оспорить персональные санкции, — Bloomberg

Сам Геннадий Тимченко, его жена, две дочери и зять попали под санкции Евросоюза из-за поддержки российско-украинской войны и личных связей с президентом России Владимиром Путиным.

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Богатейший бизнесмен РФ Геннадий Тимченко, которого связывают с президентом страны Владимиром Путиным, обратился в суд с требованием снять с него санкции. Об этом в среду, 3 мая, сообщило медиа Bloomberg.

Евросоюз включил Тимченко в санкционный список в феврале 2022 года в ответ на вторжение России в Украину. Бизнесмену запретили посещать страны ЕС, все его активы на территории стран союза заморозили.

Теперь бизнесмен хочет в судовом порядке добиться снятия с себя и своих родных всех ограничений.

Его адвокат Стефан Бонифасси уже заявил о том, что дружественные связи его клиента с президентом РФ Владимиром Путиным "не делают его союзником в войне с Украиной".

"Назвать его (Геннадия Тимченко, — ред.) доверенным лицом (Владимира Путина, — ред.) нельзя. Этот факт мы оспариваем, поскольку такое заявление содержит своего рода обвинение", — прокомментировал ситуацию адвокат бизнесмена.

Сам Геннадий Тимченко и его жена Елена в зале суда заявили о том, что введенные против них санкции ЕС не обоснованы, так как нет доказательств их связей с президентом РФ.

Бизнесмен Геннадий Тимченко: что о нем известно

Тимченко — русско-финский бизнесмен, общественный деятель. Владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Глава Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты. Бывший совладелец компании Gunvor Group.

Глава Совета директоров Континентальной хоккейной лиги и Президент хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург). Член попечительского совета Российского географического общества. Кавалер ордена Почетного легиона.

В марте 2022 года жену Тимченко Елену, двух его дочерей — Наталию Браунинг и Ксению Франк, а также зятя Глеба Франко занесли в санкционные списки США.

Кроме того Тимченко из-за поддержки вторжения России в Украину пребывает под санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины, Новой Зеландии.

В российском рейтинге богатейших бизнесменов России, опубликованном в апреле 2021 года журналом Forbes, Геннадий Тимченко занимает шестое место с состоянием 22 млрд долларов.

Геннадий Тимченко регулярно входит в ТОП богатейших бизнесменов РФ

Напомним, 27 апреля США ввели санкции против силовых ведомств РФ. Под ограничения попали также иранские экстремисты из организации Корпуса стражей исламской революции. Им, как и двум российским силовым ведомствам, запрещены любые действия с наличными и безналичными финансами, а также с ценными бумагами.

Кроме того 26 апреля Польша изъяла деньги со счетов посольства России. Официальная Варшава объяснила, что ввела новые антироссийские санкции из опасений, что деньги на счетах посольства РФ могут использовать для финансирования терроризма.