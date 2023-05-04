Бізнесмен Тимченко, якого пов'язують із Путіним, намагається оскаржити персональні санкції, — Bloomberg

Сам Геннадій Тимченко, його дружина, дві доньки та зять потрапили під санкції Євросоюзу через підтримку російсько-української війни та особисті зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Найбагатший бізнесмен РФ Геннадій Тимченко, якого пов'язують із президентом країни Володимиром Путіним, звернувся до суду із вимогою зняти з нього санкції. Про це у середу, 3 травня, повідомило медіа Bloomberg.

Євросоюз включив Тимченка до списку санкцій у лютому 2022 року у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Бізнесмену заборонили відвідувати країни ЄС, всі його активи на території союзу заморозили.

Тепер бізнесмен хоче в судовому порядку домогтися зняття з себе та своїх рідних усіх обмежень.

Його адвокат Стефан Боніфассі вже заявив, що дружні зв'язки його клієнта з президентом РФ Володимиром Путіним "не роблять його союзником у війні з Україною".

"Назвати його (Геннадія Тимченко, — ред.) довіреною особою (Володимира Путіна, — ред.) не можна. Цей факт ми оскаржуємо, оскільки така заява містить своєрідне звинувачення", — прокоментував ситуацію адвокат бізнесмена.

Сам Геннадій Тимченко та його дружина Олена у залі суду заявили про те, що введені проти них санкції ЄС не обґрунтовані, оскільки немає доказів їхніх зв'язків із президентом РФ.

Бізнесмен Геннадій Тимченко: що про нього відомо

Тимченко — російсько-фінський бізнесмен, громадський діяч. Власник приватної інвестиційної групи Volga Group, що спеціалізується на інвестиціях в енергетичні, транспортні та інфраструктурні активи. Голова Економічної ради Франко-російської торгово-промислової палати. Колишній співвласник компанії Gunvor Group.

Голова Ради директорів Континентальної хокейної ліги та Президент хокейного клубу СКА (Санкт-Петербург). Член опікунської ради Російського географічного товариства. Кавалер ордену Почесного легіону.

У березні 2022 року дружину Тимченка Олену, двох його дочок — Наталію Браунінг та Ксенію Франк, а також зятя Гліба Франка занесли до списків санкцій США.

Крім того, Тимченко через підтримку вторгнення Росії в Україну перебуває під санкціями 27 країн ЄС, Великобританії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії, України, Нової Зеландії.

У російському рейтингу найбагатших бізнесменів Росії, опублікованому в квітні 2021 року журналом Forbes, Геннадій Тимченко посідає шосте місце зі статком 22 млрд доларів.

Геннадій Тимченко регулярно входить до ТОП найбагатших бізнесменів РФ

Нагадаємо, 27 квітня США ввели санкції проти силових відомств РФ. Під обмеження потрапили також іранські екстремісти з організації Корпусу вартових ісламської революції. Їм, як і двом російським силовим відомствам, заборонені будь-які дії з готівковими та безготівковими фінансами, а також із цінними паперами.

Крім того, 26 квітня Польща вилучила гроші з рахунків посольства Росії. Офіційна Варшава пояснила, що запровадила нові антиросійські санкції через побоювання, що гроші на рахунках посольства РФ можуть використати для фінансування тероризму.