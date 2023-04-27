"Це попередження": США запровадили санкції проти силових відомств РФ

Під обмеження потрапили також іранські екстремісти з організації Корпусу вартових ісламської революції. Їм, як і двом російським силовим відомствам, заборонені будь-які дії з готівковими та безготівковими фінансами, а також із цінними паперами.

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Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Федеральної служби безпеки РФ, а також проти Служби зовнішньої розвідки. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті профільного міністерства у четвер, 27 квітня.

Крім російських структур, до списку санкцій потрапили четверо високопосадовців з розвідувальної організації Корпусу вартових ісламської революції (КШІР) Ірану.

Відомо, що санкції запроваджено за причетність до неправомірного затримання громадян США за кордоном.

"Сьогоднішня акція спрямована проти високопосадовців та служб безпеки в Ірані та Росії, які несуть відповідальність за захоплення заручників або неправомірне затримання громадян США за кордоном", — заявив заступник міністра фінансів США у боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Е. Нельсон.

Крім того, один із представників адміністрації на правах анонімності поспілкувався з журналістами ВВС.

"Наші дії — це попередження всім тим у світі, хто думає про неправомірні затримання громадян США, про потенційні наслідки цього", — розповів медіа на правах анонімності представник адміністрації США.

За його словами, санкції — це лише публічні заходи для того, щоб повернути своїх громадян, незаконно затриманих та заарештованих у РФ.

Крім цього Сполучені Штати вживають ще низку прихованих заходів для цього.

Говорячи про американців, які незаконно утримуються у РФ, в адміністрації в першу чергу мають на увазі журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, якого затримали в Єкатеринбурзі та звинуватили в шпигунстві.

Також це стосується колишнього морського піхотинця Пола Уїлана, який 2020 року отримав 16 років позбавлення волі. Чоловіка звинуватили у шпигунстві.

Антиросійські санкції США: про що йдеться

Насамперед йдеться про те, що власність та активи ФСБ, виявлені в юрисдикції Сполучених Штатів, підлягають блокуванню.

Крім того, готівкові та безготівкові кошти, а також цінні папери, згадані вище російські відомства, не можуть переміщати через глобальну фінансову систему.

Також у відомстві розповіли про те, що прямо зараз триває робота над новими антиросійськими обмеженнями. Проте, якої сфери вони торкнуться, чиновник не уточнив.

Нові санкції США проти РФ: чи є винятки

У четвер, 27 квітня, стало також відомо, що Мінфін США скоригував винятки щодо санкцій, дозволивши низку операцій із ФСБ РФ. Про це йдеться в генеральній ліцензії, опублікованій на сайті відомства.

Згідно з цим документом, представники США можуть контактувати з російським відомством у тому випадку, коли американським компаніям необхідно, у тому числі вимагати чи отримувати дозволи від ФСБ для імпорту, розповсюдження та використання IT-продуктів у Росії.

Проте є й необхідні умови. Вони полягають у дотриманні сторонами правил експортного контролю, встановлених Міністерством торгівлі США. Крім того, сума виплачених зборів на адресу ФСБ не перевищуватиме $5 тис. на рік.

Нагадаємо, 20 квітня стало відомо, що США ввели санкції проти шести компаній, які допомагають Ірану. Цього дня Мінфін США опублікував список, до якого потрапили компанії з Ірану, Гонконгу, Китаю та Малайзії, які допомагали країні отримувати компоненти для дронів в обхід американських санкцій.

Крім того, 20 квітня ЗМІ опублікували інформацію про те, що США та союзники можуть повністю заборонити експорт до Росії. Обговорюваний підхід переведе санкції в такий режим, коли весь експорт на територію країни-агресора буде під забороною. Журналісти припускають, що винятки можуть скласти ліки та харчі.