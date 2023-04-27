"Это предупреждение": США ввели санкции против силовых ведомств РФ

Под ограничения попали также иранские экстремисты из организации Корпуса стражей исламской революции. Им, как и двум российским силовым ведомствам, запрещены любые действия с наличными и безналичными финансами, а также с ценными бумагами.

Related video

Министерство финансов США ввело санкции против Федеральной службы безопасности РФ, а также против Службы внешней разведки. Информация об этом появилась на официальном сайте профильного министерства в четверг, 27 апреля.

Помимо российских структур, в санкционный список попали четверо высокопоставленных чиновников из разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Известно, что санкции введены за причастность к неправомерному задержанию граждан США за границей.

"Сегодняшняя акция направлена против высокопоставленных должностных лиц и служб безопасности в Иране и России, которые несут ответственность за захват заложников или неправомерное задержание граждан США за границей", — заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Э. Нельсон.

Кроме того один из представителей администрации на правах анонимности пообщался с журналистами ВВС.

"Наше действие — это предупреждение всем тем в мире, кто думает о неправомерных задержаниях граждан США, о потенциальных последствиях этого", — рассказал медиа на правах анонимности представитель администрации США.

По его словам, санкции — это только публичные мери для того, что вернуть своих граждан, незаконно задержанных и арестованных в РФ.

Кроме этого Соединенные Штаты предпринимают еще ряд негласных мер для этого.

Говоря о незаконно удерживаемых в РФ американцах, в администрации в первую очередь имеют в виду журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого задержали в Екатеринбурге и обвинили в шпионаже.

Также это касается бывшего морского пехотинца Пола Уилана, который в 2020 году получил 16 лет лишения свободы. Мужчину обвинили в шпионаже.

Антироссийские санкции США: о чем идет речь

В первую очередь речь идет о том, что собственность и активы ФСБ, выявленные в юрисдикции Соединенных Штатов, подлежат блокировке.

Кроме того наличные и безналичные средства, а также ценные бумаги, упомянутые выше российские ведомства не могут перемещать через глобальную финансовую систему.

Также в ведомстве рассказали о том, что прямо сейчас идет работа над новыми антироссийскими ограничениями. Однако какой сферы они коснутся, чиновник не уточнил.

Новые санкции США против РФ: есть ли исключения

В четверг, 27 апреля, стало также известно, что Минфин США скорректировал исключения по санкциям, разрешив ряд операций с ФСБ РФ. Речь об этом идет в генеральной лицензии, опубликованной на сайте ведомства.

Согласно этому документу, представители США могут контактировать с российским ведомством в том случае, когда американским компаниям необходимо, в том числе запрашивать или получать разрешения от ФСБ для импорта, распространения и использования IT-продуктов в России.

Однако существуют и необходимые условия. Они заключаются в соблюдении сторонами правила экспортного контроля, установленные Министерством торговли США. Кроме того сумма выплаченных сборов в адрес ФСБ не будет превышать $5 тыс. в год.

Напомним, 20 апреля стало известно, что США ввели санкции против шести компаний, помогающих Ирану. В этот день Минфин США опубликовал список, в который попали компании из Ирана, Гонконга, Китая и Малайзии, помогавшие стране получать компоненты для дронов в обход американских санкций.

Кроме того 20 апреля СМИ опубликовали информацию о том, что США и союзники могут полностью запретить экспорт в Россию. Подход, который обсуждается, переведет санкции в такой режим, когда весь экспорт на территорию страны-агрессора будет под запретом. Журналисты предполагают, что исключения могут составить лекарства и продукты питания.