"Выбиты окна, посечены заборы": в Белгородской области заявили об атаке БПЛА (фото)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что беспилотники сдетонировали и упали в районе жилого сектора, в результате чего пострадали два здания.

Вечером 10 мая Белгородская область Российской Федерации подверглась атаке трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Российский чиновник утверждает, что два дрона сдетонировали и упали в районе жилого сектора, в результате чего пострадали два здания. По его словам, обошлось без пострадавших.

"Повреждены 2 жилых дома: выбиты окна, посечены заборы и один автомобиль. Оперативные службы выехали на место", — написал Гладков.

Спустя час губернатор сообщил об еще одном беспилотнике над Белгородским районом. Чиновник заявил, что дрон сбила система противовоздушной обороны.

"Пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы", — констатировал глава региона.

Напомним, что во вторник, 2 мая, в Белгородской области РФ беспилотный летательный аппарат атаковал место строительства защитных сооружений, в результате чего местный житель получил контузию. Инцидент произошел неподалеку от села Прилесье.

Ранее, 28 апреля, в Белгородской области машина напоролась на мину. По информации местных СМИ, чрезвычайное происшествие произошло около села Журавлевка, где четверо местных жителей решили срезать путь на машине через поле.

Еще мы писали о том, что согласно заявлению спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната от 4 мая, с появлением Patriot пилоты РФ будут чаще терять бомбы в Белгороде. Военный подчеркнул, что размещать ЗРК вблизи границы нельзя, ведь в таком случае комплексы становятся "легкой добычей" для артиллерии РФ.