В Белгородской области авто подорвалось на мине: есть жертвы

Жители приграничного региона решили сократить путь и проехать напрямую через поле, но территория оказалась заминированной. СМИ сообщают о четверых погибших, а администрация области — о двух.

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В пятницу, 28 апреля, в Белгородской области машина напоролась на мину, погибли люди, об этом пишет российский Telegram-канал 112.

По информации издания, чрезвычайное происшествие произошло около села Журавлевка.

"Четверо местных жителей на "десятке" решили срезать через поле и попали на минные заграждения", – говорится в публикации.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтверждает ЧП в Журавлевке, но по его данным, в автомобиле находилось два человека, оба погибли.

"По предварительным данным, двое мирных жителей выехали в запрещенную зону и погибли. Причина гибели устанавливается. На месте работает оперативная группа", – заявил губернатор.

Напомним, Белгородская область за сутки 24 апреля якобы 10 раз оказалась под обстрелом и во всем традиционно обвинили украинскую сторону и ВСУ. По информации журналистов, целились в основном в электроподстанцию и средства наблюдения.

Вечером 22 апреля российская армия обстреляла Харьков ракетами С-300 из Белгорода. После обстрела Харькова ВС РФ из комплексов С-300 в соседнем Белгороде слышали взрывы. Местные СМИ писали о работе ПВО.

20 апреля на российский Белгород упала авиабомба, которая вызвала мощный взрыв. В результате пострадали по меньшей мере три человека, а в городе образовалась воронка глубиной 20 метров. В Москве инцидент объяснили "нештатным сходом авиационного боеприпаса".