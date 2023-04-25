Украинские беспилотники десять раз за сутки атаковали Белгородскую область, — росСМИ

В основном удары были направлены на энергетические объекты и средства наблюдения. Пропагандисты уточняют, что пострадавших или жертв в результате атак БПЛА нет.

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Белгородская область за сутки 24 апреля якобы 10 раз оказалась под обстрелом и во всем традиционно обвинили украинскую сторону и ВСУ. Об этом сообщают российские медиа.

По информации журналистов, целились в основном в электроподстанцию и средства наблюдения.

Первая атака якобы началась в 09:25 возле села Муром Шебекинского района в 500 м от границы с Украиной, где пограничники при помощи ружья сбили беспилотник Switchblade американского производства.

В это же время на хуторе Лозовая Рудка Борисовского района, немного дальше от границы, "птичка", как отмечают российские СМИ, сбросила "ВОГ-17", но обошлось без пострадавших.

13:30. Дрон-камикадзе упал возле села Орловка, а в 13:40 была сброшена мина 82-мм на электроподстанцию "Ржевка" в селе Нежеголь Шебекинского района в десяти километрах от границы. Повреждений и пострадавших в результате нет.

"В 15:20 в селе Красное Шебекинского района (1,2 км от границы) дрон сбросил две французские осколочные гранаты LU-213. Одна сдетонировала. Без пострадавших. В 16:05 еще один камикадзе (предположительно, снова Switchblade) рухнул и взорвался у села Муром. Без разрушений и пострадавших", — продолжают россияне якобы об атаках на территорию Белгородской области.

Следующие четыре атаки, как отмечают росСМИ, были произведены вышеперечисленным орудием в течении нескольких часов. Крайнюю якобы зафиксировали в 20:00. Они пишут, что дрон-камикадзе вновь упал и взорвался возле села Вериговка Валуйского района. При этом, никто не пострадал в течении дня.

Напомним, 24 апреля росСМИ писали, что беспилотники якобы массово атаковали Белгородскую область за предыдущие сутки. Всего было зафиксировано 8 случаев и один из дронов смог повредить дизельный трансформатор.