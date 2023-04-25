Українські безпілотники десять разів за добу атакували Бєлгородську область, — росЗМІ

Переважно удари були спрямовані на енергетичні об'єкти та засоби спостереження. Пропагандисти уточнюють, що постраждалих чи жертв унаслідок атак БПЛА немає.

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Бєлгородська область за добу 24 квітня нібито 10 разів опинилася під обстрілом і у всьому традиційно звинуватили українську сторону та ЗСУ. Про це повідомляють російські медіа.

За інформацією журналістів, цілилися переважно в електропідстанцію та засоби спостереження.

Перша атака нібито розпочалася о 09:25 біля села Муром Шебекинського району за 500 м від кордону з Україною, де прикордонники за допомогою рушниці збили безпілотник Switchblade американського виробництва.

У цей же час на хуторі Лозова Рудка Борисівського району, трохи далі від кордону, "пташка", як зазначають російські ЗМІ, скинула "ВОГ-17", але обійшлося без потерпілих.

13:30. Дрон-камікадзе впав біля села Орлівка, а о 13:40 було скинуто міну 82-мм на електропідстанцію "Ржевка" у селі Нежеголь Шебекинського району за десять кілометрів від кордону. Пошкоджень та постраждалих унаслідок немає.

"О 15:20 у селі Червоне Шебекинського району (1,2 км від кордону) дрон скинув дві французькі осколкові гранати LU-213. Одна здетонувала. Без постраждалих. О 16:05 ще один камікадзе (імовірно, знову Switchblade) звалився і вибухнув. біля села Муром. Без руйнувань та постраждалих", — продовжують росіяни нібито про атаки на територію Бєлгородської області.

Наступні чотири атаки, як зазначають росЗМІ, були зроблені переліченим знаряддям протягом декількох годин. Крайню нібито зафіксували о 20:00. Вони пишуть, що дрон-камікадзе знову впав та вибухнув біля села Веригівка Валуйського району. При цьому ніхто не постраждав протягом дня.

Нагадаємо, 24 квітня росЗМІ писали, що безпілотники нібито масово атакували Бєлгородську область за минулу добу. Усього було зафіксовано 8 випадків й один із дронів зміг пошкодити дизельний трансформатор.