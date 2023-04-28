У Бєлгородській області авто підірвалося на міні: є жертви

Мешканці прикордонного регіону вирішили скоротити шлях та проїхати безпосередньо через поле, але територія виявилася замінованою. ЗМІ повідомляють про чотирьох загиблих, а адміністрація області – про двох.

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У п'ятницю, 28 квітня, у Бєлгородській області машина напоролася на міну, загинули люди, про це пише російський Telegram-канал 112.

За інформацією видання, надзвичайна подія сталася біля села Журавлівка.

"Четверо місцевих жителів на "десятці" вирішили зрізати через поле та потрапили на мінні загородження", – йдеться у публікації.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтверджує НП у Журавлівці, але за його даними, в автомобілі знаходилися дві особи, обидві загинули.

"За попередніми даними, двоє мирних жителів виїхали до забороненої зони та загинули. Причина загибелі встановлюється. На місці працює оперативна група", — заявив губернатор.

Нагадаємо, Бєлгородська область за добу 24 квітня нібито 10 разів опинилася під обстрілом і у всьому традиційно звинуватили українську сторону та ЗСУ. За інформацією журналістів, цілилися переважно в електропідстанцію та засоби спостереження.

Увечері 22 квітня російська армія обстріляла Харків ракетами С-300 із Бєлгорода. Після обстрілу Харкова ЗС РФ із комплексів С-300 у сусідньому Бєлгороді чули вибухи. Місцеві ЗМІ писали про роботу ППО.

20 квітня на російський Бєлгород впала авіабомба, яка спричинила потужний вибух. В результаті постраждали щонайменше троє людей, а в місті утворилася вирва глибиною 20 метрів. У Москві інцидент пояснили "нештатним сходом авіаційного боєприпасу".