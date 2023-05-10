В НАТО призвали не недооценивать возможности РФ перед контрнаступлением ВСУ (видео)

По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, Украина уже доказала свой профессионализм в освобождении территорий, однако оккупанты успели создать значительные оборонительные рубежи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад подготовил Украину к будущему контрнаступлению ВСУ, однако нельзя недооценивать возможности РФ. Об этом он заявил в комментарии изданию CNN 10 мая.

По его словам, союзники Украины отправили помощь, которая позволит украинским защитникам освободить свои территории. Но, нужно параллельно следить за действиями российских оккупантов.

При этом, войны всегда крайне непредсказуемы, но Вооруженные силы Украины продемонстрировали, что могут деоккупировать города, которые временно находились под контролем российских захватчиков, отмечает генсек Альянса.

Вооружение, а также подготовленные странами НАТО украинские военные, включая девять обученных бригад, помогут освободить от противника как можно больше населенных пунктов в ходе будущего контрнаступления.

Но при этом, ВСУ может ждать еще одна угроза со стороны Российской Федерации. Оккупанты знают о том, что Киев готовится в скором времени перейти в контрнаступление, поэтому могли значительно укрепить свои позиции.

"Но мы никогда не должны недооценивать россиян. Линия фронта была статичной долгое время, российские силы смогли создать значительные оборонительные рубежи для отражения запланированного контрнаступления ВСУ", — говорит Йенс Столтенберг.

Смотреть с: 1:00

Напомним, 10 мая немецкий генерал Карстен Бройер назвал причину "задержки" контрнаступления ВСУ. По его словам, подготовка к масштабным действиям на фронте продолжается, однако погода не позволяет следовать отработанному плану.

9 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Украина получила все необходимое для освобождения своих территорий. Речь идет как про вооружение, так и про подготовленных бойцов.