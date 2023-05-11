У россиян не осталось достаточно сил, чтобы отбивать контратаки ВСУ в Бахмуте, — ISW

По словам аналитиков, 72-я бригада ВС РФ, которая уже потерпела два поражения подряд, а также истощенные силы ЧВК "Вагнер" имеют очень ограниченные способности по защите от контратак ВСУ.

Постоянные атаки истощили российские силы в Бахмуте. Поэтому у них недостаточно сил, чтобы отбивать локальные контратаки ВСУ, о чем заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 10 мая говорится, что эксперты не смогли найти визуальных подтверждений того, что ВСУ уничтожили 6-ю и 8-ю роты 72-й мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса ВС РФ. Однако 72-я бригада российских Вооруженный сил сама по себе является символом многих проблем, с которыми сталкивается Минобороны России.

Так, как отметили аналитики, бригада начала формироваться в составе 3-го армейского корпуса еще в августе 2022 года. В основном она состояла из добровольческих батальонов. Уже в сентябре 2022 года сообщалось, что 3-й армейский корпус был переброшен в Харьковскую область. Контрнаступление ВСУ там в значительной степени уничтожило составные части корпуса. Среди них была и 72-я мотострелковая бригада.

По словам аналитиков, в Украине тогда предположили, что что уцелевшие части 72-й отдельной мотострелковой бригады могли быть передислоцированы в Николаевскую область, но там они также понесли потери в ходе контрнаступления ВСУ на юге.

Аналитики отметили, что не могут подтвердить, куда именно перебрасывались остатки 72-й бригады, однако то, что они появились под Бахмутом говорит о том, что не могут должным образом воевать. Соединение, которое уже потерпело два поражения подряд, а также истощенные силы ЧВК "Вагнер" имеют очень ограниченные способности по защите от контратак ВСУ.

"Проблемы с ситуативным вводом различных истощенных группировок войск на бахмутское направление, а также явные сбои в управлении, вероятно, мешают российским силам в этом районе проводить надежные оборонительные операции", — сказано в отчете.

Напомним, что солдаты ВСУ рассказали, как воюют с "вагнеровцами" в Бахмуте. По словам украинских военных, наемники ЧВК "Вагнер" хорошо воюют, однако совсем не берегут своих людей. Некоторые солдаты предполагают, что россияне идет в атаку под воздействием наркотиков.

Также сообщалось, что Пригожин заявил о риске окружения ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. По словам главы наемников, "мясорубка" в Бахмуте может заработать в обратном направлении, когда Вооруженные силы Украины будут уничтожать "вагнеровцев".