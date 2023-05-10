"Фланги уже трещат": Пригожин заявил о риске окружения ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

По словам главы наемников, "мясорубка" в Бахмуте может заработать в обратном направлении, когда Вооруженные силы Украины будут уничтожать "вагнеровцев".

Related video

В среду, 10 мая, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о большом риске окружения его наемников в Бахмуте, поскольку фланги, удерживаемые российскими военными, "трещат и проваливаются". Об этом сообщила пресс-служба Пригожина в Telegram.

По словам главаря наемников, Бахмут не имеет стратегического значения, а был нужен лишь для того, чтобы после неудач и отступления ВС РФ наращивать наступательный потенциал, перемалывать живую силу противника и дать возможность российской армии провести мобилизацию. Он пожаловался, что из-за внутренней конкуренции, ЧВК "Вагнер" начали "сушить" по личному составу, вооружению и боеприпасам, искусственно снижая боевой потенциал.

"Ввиду сокращения личного состава, ЧВК "Вагнер" вынуждена была передать фланги военным. Существует серьезный риск окружения ЧВК "Вагнер" в Бахмуте в результате провала флангов. Фланги уже трещат и проваливаются", — говорится в сообщении.

Пригожин утверждает, что при отсутствии боеприпасов "мясорубка" заработает в обратном направлении и Силы обороны Украины будут уничтожать наемников.

Отступление российских войск в Бахмуте

10 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на Бахмутском направлении на отдельных участках фронта зафиксирован успех украинских бойцов. Российские войска отступили на дистанцию до 2-х км.

"На отдельных участках фронта враг не смог удержать давление украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров", — пояснил он.

Генерал-полковник обратил внимание на несуразность действий российских оккупантов, которые так и не смогли захватить Бахмут до 9 мая. Для реализации этого замысла оккупанты собрали значительное количество сил. Сырский напомнил, что украинские силы обороны надежно удерживают фронт и не дают врагу продвинуться вперед.

"Битва за Бахмут продолжается", – сказал он.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины также отметил отдельно и работу 3-й отдельной штурмовой бригады. Подразделение в бою нанесло врагу мощный и эффективный удар, продемонстрировав силу украинской армии.

"Как говорил Карл Фон Клаузевиц: "Война ведется к победе. И точка"", — рассказал Александр Сырский.

Напомним, 10 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о "снарядном голоде"– это фейк. Утверждая, что наемникам якобы не хватает боеприпасов, Пригожин придумывает себе оправдания за то, что не смог добиться успеха. По его словам, у россиян в Бахмуте сейчас — военная катастрофа.

В этот же день в сети появились кадры из Донецкой области, на которых запечатлена дорога на Бахмут. На видео, снятом на телефон из автомобиля, можно увидеть город, над которым поднимается множено столбов дыма. Кроме того, на обочине дороги на Бахмут периодически попадаются остатки разбитой военной техники.