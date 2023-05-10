"Фланги вже тріщать": Пригожин заявив про ризик оточення ПВК "Вагнер" у Бахмуті

За словами голови найманців, "м'ясорубка" у Бахмуті може запрацювати у зворотному напрямку, коли Збройні Сили України знищуватимуть "вагнерівців".

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У середу, 10 травня, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про великий ризик оточення його найманців у Бахмуті, оскільки фланги, які утримують російські військові, "тріщать і провалюються". Про це повідомила пресслужба Пригожина у Telegram.

За словами ватажка найманців, Бахмут не має стратегічного значення, а потрібен був лише для того, щоб після невдач і відступу ЗС РФ нарощувати наступальний потенціал, перемелювати живу силу противника і дати можливість російській армії провести мобілізацію. Він поскаржився, що через внутрішню конкуренцію, ПВК "Вагнер" почали "сушити" за особовим складом, озброєнням та боєприпасами, штучно знижуючи бойовий потенціал.

"Зважаючи на скорочення особового складу, ПВК "Вагнер" змушена була передати фланги військовим. Існує серйозний ризик оточення ПВК "Вагнер" у Бахмуті в результаті провалу флангів. Фланги вже тріщать і провалюються", — йдеться у повідомленні.

Пригожин стверджує, що за відсутності боєприпасів "м'ясорубка" запрацює у зворотному напрямку і Сили оборони України знищуватимуть найманців.

Відступ російських військ у Бахмуті

10 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках фронту зафіксовано успіх українських бійців. Російські війська відступили на дистанцію до 2 км.

"На окремих ділянках фронту ворог не зміг утримати тиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів", — пояснив він.

Генерал-полковник звернув увагу на безглуздість дій російських окупантів, які так і не спромоглися захопити Бахмут до 9 травня. Задля реалізації цього задуму окупанти зібрали значну кількість сил. Сирський нагадав, що українські сили оборони надійно утримують фронт і не дають ворогові просунутися вперед.

"Битва за Бахмут продовжується", — сказав він.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України також окремо наголосив і на роботі 3-ї окремої штурмової бригади. Підрозділ у бою завдав ворогові потужного та ефективного удару, продемонструвавши силу української армії.

"Як говорив Карл Фон Клаузевіц: "Війна ведеться до перемоги. І крапка"", — розповів Олександр Сирський.

Нагадаємо, 10 травня спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про "снарядний голод" — це фейк. Стверджуючи, що найманцям нібито не вистачає боєприпасів, Пригожин вигадує собі виправдання за те, що не зміг досягти успіху. За його словами, у росіян у Бахмуті зараз військова катастрофа.

Цього ж дня у мережі з'явилися кадри з Донецької області, на яких знято дорогу на Бахмут. На відео, знятому на телефон з автомобіля, можна побачити місто, над яким піднімається велика кількість стовпів диму. Крім того, на узбіччі дороги на Бахмут періодично трапляються залишки розбитої військової техніки.