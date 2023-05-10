Підбита техніка та горизонт у диму: як зараз виглядає дорога на Бахмут (відео)

Українські військовослужбовці показали кадри палаючих будинків на в'їзді до головної фортеці Донецької області.

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У мережі з'явилися кадри з Донецької області, на яких показана дорога на Бахмут. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Донбас Фронт Обстановка".

На відео, знятому на телефон з автомобіля, можна побачити місто, над яким підіймається велика кількість стовпів диму.

Крім того, на узбіччі дороги на Бахмут періодично трапляються залишки розбитої військової техніки.

Дорога на Бахмут

Нагадаємо, що 9 травня у мережі також з'явилися кадри дороги на Бахмут через село Іванівське. На відео видно, що на шляху до головної фортеці Донецької області підбито БТР, МТ-ЛБ та різні транспортні засоби. Також можна помітити танк, що палає.

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий 9 травня повідомив, що ЗС РФ порушила всі можливі закони ведення війни щодо застосування заборонених боєприпасів. Зокрема, окупанти завдали удару по укріпленнях ЗСУ в Бахмуті фосфорними бомбами.

Ми також писали про те, що 10 травня молодший сержант 92-ї бригади Олесь Маляревич розповів, як ЗСУ знищили бригаду ворожої піхоти на Бахмутському напрямку, останнього живого окупанта взяли в полон за допомогою дрона.

Ще ми повідомляли, що згідно із заявою командира полку "Азов" Андрія Білецького від 10 травня, українські військові з 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ змогли розгромити підрозділи 72-ї бригади ЗС РФ на Бахмутському напрямку.