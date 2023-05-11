В США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута, — Politico

По словам американских чиновников, наемники Евгения Пригожина по-прежнему владеют значительными запасами боеприпасов и сохраняют контроль над не менее чем 85% Бахмута.

ЧВК "Вагнер" продолжают удерживать значительную часть Бахмута. Нет никаких признаков того, что наемники собираются уходить из города. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США.

Журналисты пишут, что несмотря на заявления главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, его наемники по-прежнему владеют значительными запасами боеприпасов и сохраняют контроль над не менее чем 85% Бахмута.

Более того, как сказал один из источников, "вагнеровцам" на подмогу в скором времени могут прийти чеченские формирования.

"Мы не собираемся комментировать театральность Пригожина или политическое позерство, которое происходит с ним и российским военным руководством", — заявил журналистам анонимный представитель Совета национальной безопасности США.

Он также отметил, что Пригожин обращался со своими наемниками как с пушечным мясом, бросая их в самоубийственные атаки. Все это он делал для реализации своих политических амбиций.

Однако источники заявили, что слова Пригожина о нехватке боеприпасов и выводе "вагнеровцев" из Бахмута могут быть направлены на то, чтобы вызвать реакцию внутри оборонного аппарата Москвы — заставить Кремль отправить дополнительное вооружение.

Напомним, что 10 мая Пригожин заявил о риске окружения ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. По словам главы наемников, "мясорубка" в Бахмуте может заработать в обратном направлении, когда Вооруженные силы Украины будут уничтожать "вагнеровцев".

Кроме того, в ГУР объяснили публичные разборки Шойгу, Пригожина и Герасимова. По словам представителя разведки Андрея Юсова, в РФ уже начали понимать, что поражение близко. Об этом свидетельствуют разногласия между военным руководством Кремля и главой ЧВК "Вагнер", которые выносят на публику.