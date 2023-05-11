В Швеции премьер устроил тест-драйв БМП CV 90, которые передали ВСУ (фото)

БМП, которую обкатал шведский премьер, называют одной из лучших в мире не только по техническим характеристикам. Боевая машина способна производить разведку, эвакуацию и огневую поддержку в боевых действиях.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон вместе с министром юстиции Гуннаром Стреммером осмотрели и "обкатали" боевую машину пехоты CV 90, которую передали Вооруженным Силам Украины. О тест-драйве политик сообщил на своей странице в Instagram.

"Здесь мы провели тест-драйв боевой машины производств Hägglund Combat Vehicle 90, которую Швеция также передала Украине", — написал он под фото.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон тестирует БМП

В настоящее время официально Украина не сообщала о получении от Швеции обещанной техники.

БМП CV 90: что известно

Stridsfordon, как еще называют БМП CV90, довольно молодая техника, серийным производством которой с 1993 года занимается компания Hägglunds. выпускающая такую военную технику, как Bradley, Archer, M777, танк Challenger и истребители Eurofighter Typhoon. В настоящее время новые модификации БМП соревнуются за место основной БМП нового поколения для армий США и Чехии.

БМП называют лучшей не только по техническим характеристикам на бумаге, ведь CV90 принимали участие в боевых действиях во время войны в Афганистане и гражданской войны в Либерии.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр юстиции Гуннар Стреммер

Боевая машина пехоты CV90 способна помогать выполнять множество задач – проводить разведку и эвакуацию, огневую поддержку в боевых действиях. Производитель описывает основные цели БМП так: "Автомобиль, обеспечивающий высокую тактическую и стратегическую мобильность, высокую живучесть и защиту в любой местности или среде".

Боевая машина пехоты CV90

Главная фишка CV90 – 40 мм пушка Bofors Defence L/70, которая может уничтожать как наземные, так и воздушные цели. Огонь ведется двумя способами – единичным и автоматическим циклом. Дальность поражения – 2000 м для наземных целей и 4000 м для воздушных целей.

Напомним, что противотанкисты ВСУ применили шведский гранатомет Carl Gustaf под Бахмутом. Бойцы 1-го штурмового батальона 3-й Отдельной Штурмовой Бригады используют его против личного состава врага и бронированной техники.

В Швеции состоялись военные учения "Аврора-23". Участие в них приняли 14 стран и 26 тысяч человек личного состава. Среди них – Украина. Эти маневры стали самыми большими за последние 25 лет.