В США показали новейшую парашютную систему OxyJump NG для военных: в чем ее особенности

Благодаря передовым технологиям OxyJump NG позволяет прыгать с больших высот с меньшим риском для жизни солдата.

Компания Raytheon Technologies представила систему подачи кислорода OxyJump для использования во время прыжков с большой высоты парашютистов. Об этом сообщает Army Recognition.

Технология OxyJump NG расширяет возможности миссии благодаря большей дистанции десантирования. Утверждается, что она улучшает безопасность прыжков, а также проста в использовании. Кроме этого она гораздо лучше старых систем.

Действующие системы подачи кислорода ограничены в длительных операциях на большой высоте, что ограничивает эффективность и радиус действия парашютных миссий. Разработка Raytheon предоставляет преимущества для специальных операций, так как обеспечивает большую продолжительность планирования во время прыжков на большой высоте, максимизируя использование кислорода и минимизируя вес самой системы.

По сути, OxyJump NG является парашютной системой нового поколения, которая дает возможность проводить более длительные миссии.

"Система OxyJump NG обеспечивает вооруженным силам стран Альянса скрытность, готовность и безопасность, необходимые для выполнения самых сложных прыжков на земле", — заявил Брэд Хазелхорст, вице-президент и генеральный менеджер военных, безопасных и грузовых систем в Collins Aerospace.

Кроме того, он добавил, что OxyJump NG уже готова для использования уже сегодня.

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