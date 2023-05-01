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Военный Фокус Российско-украинская война

Каждый угол может таить опасность: ВСУ тренируются штурмовать городскую застройку (фото)

ВСУ, украинский военный, солдат
Бойцы ВСУ тренируются противодействовать врагу в условиях городской застройки.

Современная война, по словам командующего ОС ВСУ, требует отработки навыков, противодействия вражескому воздушному десанту и ведения эффективных боев с российскими ДРГ в урбанизированной местности.

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Командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, Герой Украины генерал-лейтенант Сергей Наев показал, как украинские воины тренируются воевать в городской застройке. Соответствующие фото он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Условия современной войны и боев в Бахмуте требуют от нас учиться вести боевые действия, противодействовать воздушному десанту противника, а также уничтожать разведывательно диверсионные группы в урбанизированной местности. Штурмовать противника в урбанизированной местности достаточно сложно. Каждый угол или перекресток может скрывать в себе опасность", — написал Наев.

Главнокомандующий ОС ВСУ рассказал, что во время тактической подготовки бойцы тренируются обнаруживать позиции противника, определять наблюдательные посты, огневые точки, а также места расположения вражеской живой силы.

"В частности, в условном населенном пункте учим, как правильно подходить к дому, входить в него, зачищать комнаты, нарезать углы. Отрабатываем эвакуацию раненого с линии огня и оказание ему медицинской помощи", — говорится в сообщении.

тренировки ВСУ Fullscreen
тренировки ВСУ Fullscreen
тренировки ВСУ Fullscreen
тренировки ВСУ Fullscreen
тренировки ВСУ Fullscreen
тренировки ВСУ Fullscreen
тренировки ВСУ Fullscreen
тренировки ВСУ Fullscreen
тренировки ВСУ Fullscreen
тренировки ВСУ
тренировки ВСУ
тренировки ВСУ
тренировки ВСУ
тренировки ВСУ
тренировки ВСУ
тренировки ВСУ
тренировки ВСУ
тренировки ВСУ

Напомним, 10 апреля первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк рассказал, что военнослужащие ВСУ проходят подготовку в Великобритании. Работу по подготовке украинских защитников проводят инструкторы Королевского полка принцессы Уэльской. Они организуют соответствующие занятия по отработке разных методик передвижения личного состава в составе подразделения. Особое внимание уделяется обороне и действиям в наступлении. Украинские военные получают знания для выполнения боевых задач на территории населенных пунктов и в застройке.

11 апреля первый заместитель министра обороны Александр Павлюк показал фото тренировки украинских морских пехотинцев. Морпехи получают навыки для оперативной реакции на разные ситуации. Они тренируются не менее 2–3 раз в неделю, все их действия доведены до автоматизма.