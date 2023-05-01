Кожен кут може таїти небезпеку: ЗСУ тренуються штурмувати міську забудову (фото)

Сучасна війна, за словами командувача ОЗ ЗСУ, вимагає відпрацювання навичок протидії ворожому повітряному десанту та ведення ефективних боїв із російськими ДРГ в урбанізованій місцевості.

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Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Герой України генерал-лейтенант Сергій Наєв показав, як українські воїни тренуються воювати у міській забудові. Відповідні фото він опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Умови сучасної війни та боїв у Бахмуті вимагають від нас вчитися вести бойові дії, протидіяти повітряному десанту супротивника, а також знищувати розвідувально-диверсійні групи в урбанізованій місцевості. Штурмувати супротивника в урбанізованій місцевості досить складно. Кожен кут чи перехрестя може приховувати в собі небезпеку", — написав Наєв.

Головнокомандувач ОЗ ЗСУ розповів, що під час тактичної підготовки бійці тренуються виявляти позиції противника, визначати наглядові пости, вогневі точки, а також місця розташування ворожої живої сили.

"Зокрема, в умовному населеному пункті вчимо, як правильно підходити до будинку, входити до нього, зачищати кімнати, нарізати кути. Відпрацьовуємо евакуацію пораненого з лінії вогню та надання йому медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 квітня перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк розповів, що військовослужбовці ЗСУ проходять підготовку у Великій Британії. Роботу з підготовки українських захисників проводять інструктори Королівського полку принцеси Уельської. Вони організують відповідні заняття з відпрацювання різних методик пересування особового складу у складі підрозділу. Особлива увага приділяється обороні та діям у наступі. Українські військові здобувають знання для виконання бойових завдань на території населених пунктів та у забудові.

11 квітня перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк показав фото тренування українських морських піхотинців. Морпіхи отримують навички для оперативної реакції у різних ситуаціях. Вони тренуються щонайменше 2–3 рази на тиждень, усі їхні дії доведені до автоматизму.