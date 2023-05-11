"Выглядело искусственно": Зеленский подтвердил, что Украина не причастна к атаке на Кремль

По словам главы государства, даже российские пропагандисты не поверили в то, что Киев мог атаковать Москву при помощи БПЛА. Операцию могли провести "под ложным флагом".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал падение беспилотника над зданием Кремля, которое произошло на прошлой неделе. Глава государства вновь отверг причастность Киева к этому. Об этом он рассказал в новом интервью британскому вещателю BBC 11 мая.

По его словам, все обвинения со стороны российской власти совершенно не аргументированы и не соответствуют действительности. Кроме того, Владимир Зеленский считает, что эта операция могла быть проведена под "ложным флагом" и сделала это сама Россия.

"Они постоянно ищут что-то, что будет звучать как оправдание, говоря: "Вы делаете это с нами, поэтому мы делаем это с вами. Но это не сработало. Даже для их отечественной общественности это не сработало. Даже их собственные пропагандисты в это не поверили. Потому что это выглядело очень-очень искусственно", — говорится в сообщении.

То есть, глава государства вновь подтвердил тот факт, что Украина совершенно не причастна к тому, что произошло в центре Москвы.

Отдельно журналист задал главе государства вопрос о песенном конкурсе Евровидение, которое сейчас проходит от лица Украины в британском городе Ливерпуль. Развязанная Россией война не дала возможности Киеву, или любому другому украинскому городу провести песенный конкурс, так как все еще существует угроза обстрелов и ракетных ударов.

Владимир Зеленский подчеркнул, что хотел бы увидеть это мероприятие в соседней стране, чтобы наши люди могли бы приехать и быть при этом недалеко от дома, однако благодарен Великобритании за теплый прием и профессиональную организацию.

"Главное, что конкурс проходит. Пусть люди покажут свой талант", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 11 мая Владимир Зеленский заявил, что не сомневается в поддержке США после выборов президента. Более того, он уверен, что к тому времени Украина получит такую желанную победу в борьбе с российской агрессией.

В среду, 3 мая, Россия обвинила Украину в атаке БПЛА по зданию Кремля. По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, Москва расценивает этот инцидент как покушение на Владимира Путина.