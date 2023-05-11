"К тому времени мы победим": Зеленский не сомневается в поддержке США после выборов президента

Конгресс США, как заявил глава государства, полностью поддерживает Украину, поэтому поводов для переживаний нет. Отдельно Зеленский призвал союзников усилить давление на РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что поддержка Соединенных Штатов Америки продолжится даже в том случае, если Джо Байден не будет переизбран на новый срок. Об этом он рассказал в новом интервью изданию BBC 11 мая.

По его словам, у него совершенно нет опасений того, что поддержка США сойдет на нет в случае, если Джо Байден не будет переизбран на должность президента в 2024 году.

Украина, как отметил Владимир Зеленский, пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе США, поэтому поводов для переживания быть не должно.

"Кто знает, где мы будем. Я верю, что к тому времени мы победим", — говорится в сообщении.

Спустя практически 15 месяцев войны нет реальных условий для переговоров, так как обе стороны убеждены в своей победе. У президента Украины есть также мирный план, в котором он призывает вернуть всю захваченную территорию Украины, взыскать репарации от Кремля, а также создать спецтрибунал для судебного расследования военных преступлений. В Москве не стали этот план даже рассматривать.

Что касаемо международных санкций, которые регулярно вводятся против РФ, они имеют свой смысл. Президент Украины отмечает, что санкции влияют на оборонную промышленность противника и запасы ракет заметно истощаются.

"У них все еще много на складах, но… мы уже видим, что в некоторых районах они сократили обстрелы в день", — продолжил Владимир Зеленский.

Некоторые из мер Кремлю все таки удается обходить, поэтому глава государства вновь призвал союзников сосредоточиться на тех, кто помогает РФ обойти ограничения.

Напомним, 9 мая Владимир Зеленский призвал трибунал доказать все ошибки агрессора. По его словам Европа объединилась против новой агрессии, которая угрожает безопасности всего мира. Российские политики совсем не ожидали этого.