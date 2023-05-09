"Наши ценности – подлинные": Зеленский призвал трибунал доказать все ошибки агрессора (видео)

По словам лидера Украины, российские политики не могли ожидать, что страны Европы способны объединиться для того, чтобы выступить против новой агрессии, ставящей XXI век на грань глобальной катастрофы.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на онлайн-саммите лидеров государств Core Group, на котором обсуждалось создание специального трибунала по военным преступления России в Украине, призвал "доказать, что агрессор ошибался во всем". Об этом 9 мая сообщает пресс-служба главы государства.

"К сожалению, через 68 лет после приговора Нюрнбергского трибунала Европа вновь ощутила удар агрессии… Увидела, что появился режим, который просто не верит, что мир сейчас способен наказать нарушителей мира", — отметил в выступлении лидер Украины.

По его словам, Россия начала агрессию против Украины еще в 2014 году, переведя к 2022 году ее в статус полномасштабной, поскольку у военно-политического руководства РФ возникло мнение, что политики Европы забудут историю и не будут готовы выступить против новой агрессии.

"Мы должны доказать, что агрессор ошибался во всем! Не только в своих военных расчетах, не только в том, как он оценивал наше лидерство, государственные и экономические системы. Но и о том, как он оценивал наше отношение к справедливости. Наши ценности для нас – подлинные. И мы будем их защищать!", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины заверил, что украинские защитники сделают все возможное, чтобы виновные в агрессии по отношению к Украине были привлечены к ответственности за все содеянное ими – без исключения.

Прежде всего, по словам Зеленского, это касается преступления агрессии России, которое поставило теперь уже и XXI век на грань глобальной катастрофы.

Напомним, 8 мая было анонсировано, что 9 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет с официальным визитом в Киев, где планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Именно в тот же день Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что подписал указ о праздновании с 9 мая 2023 года в Украине нового праздника — Дня Европы.