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"Разведчики умеют в магию": в ГУР показали кадры охоты на технику оккупантов (видео)

Фото: Pixabay | Украинские защитники из ГУР МО ловко ликвидирует военную технику РФ на Донеччине

Боевая миссия, как отмечают в ведомстве, проводилась на Донецком направлении в темное время суток.

Украинские бойцы из Главного управления разведки Министерства обороны показали, как ловко ликвидируют военную технику РФ на фронте. Беспилотники разведчиков ГУР МО даже в темноте точно поражают цели. Соответствующее видео появилось утром 11 мая на YouTube-канале ГУР.

Кадры были зафиксированы в воздухе во время нескольких боевых миссий, целью которых было уничтожение вражеских бронетехнических средств.

Специализированное оборудование, установленное на беспилотных летательных аппаратах, позволяет военным отслеживать передвижение оккупантов и их техники в условиях низкой освещенности. Для обезвреживания вражеских машин аэроразведчики использовали мины, которые сбрасывали с беспилотных аппаратов.

Яркий взрыв на этих кадрах видно как черное облако, которое на мгновение "ослепляет" все вокруг.

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"Оккупанты на Донецком направлении фронта легкомысленно считали, будто ночью их бронемашин не видно. Впрочем, аэроразведчики ГУР МО Украины имеют ясное совиное зрение, а еще – умеют в магию: вжух – и очередная дюжина м*сковитских коробочек превращена в груду металла", – написали в ведомстве.

Ситуация на фронте на Донецком направлении

Напомним, что 9 мая бойцам 3-й штурмовой бригады удалось уничтожить склады с боекомплектом, минометы и несколько единиц БМП российских подразделений.

Также 3 штурмовая бригада 14 апреля показала уличные бои в Бахмуте на видео. В кадре можно увидеть, как украинские защитники продвигаются по городским кварталам. Можно увидеть, что в городе не осталось практически ни одного уцелевшего дома. Также для продвижения они используют бронетехнику.