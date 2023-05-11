Бойцы ВСУ получили на вооружение турецкие броневики Cobra II (видео)

Публично Турция не объявляла о намерениях поставлять броневики, как и Украина не анонсировала их закупку. Машина имеет повышенную защиту от взрыва на минах.й

На вооружении украинской армии появились броневики Cobra II, производимые Турцией. Об этом сообщают в телеграм-каналах, передает Фокус.

На опубликованном видеоролике бойцы ВСУ едут колонной на броневиках Cobra II с установленными флагами Украины. Публично Турция не объявляла о намерениях поставлять броневики ВСУ, равно как и не было публичных заявлений украинских официальных лиц. Было известно только о наличии турецких броневиков Kirpi в украинской армии.

Броневик Cobra II – это машина класса MRAP. Это означает защиту от взрыва на минах и от засад. Изготовлен автомобиль по колесной формуле 4х4. Производит Cobra II турецкая компания Otokar. В зависимости от требований заказчика комплектация может изменяться.

Всего машина вмещает 9 военных плюс водитель и пассажир на передних сиденьях. Вооружать броневик можно полноценным боевым модулем или турелью для пулеметов и автоматических гранатометов.

Ранее в Румынии засветился эшелон Cobra II на железной дороге. Тогда аналитики предполагали, что конечным получателем будет Украина.

Напомним, 5 мая СМИ писали, что США и Австралия могут объявить о пакете военной помощи для Украины. Киев запросил броневики Hawkei.

26 апреля СМИ сообщали, что Турция готовится к серийному производству броневика Akrep II с пушкой до 90 мм.