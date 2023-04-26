В Турции готовятся начать серийное производство броневика с пушкой до 90-мм (видео)

Броневик существует сразу в трех вариантах: электрический, дизельный и гибридный. Akrep II можно использовать для широкого спектра задач, например, для уничтожения бронетехники врага.

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Турецкая компания Otokar готовится начать серийное производство броневика Akrep II после успешных испытаний. Об этом сообщает Anadolu.

После целого ряда испытаний, включая стрельбу с разными вариантами вооружения Akrep II готовится стать серийным броневиком. Более того, у производителя утверждают, что свою разработку они тестировали в разных странах, чтобы отследить поведение автомобиля в разных географических условиях.

"С учетом пожеланий заказчиков мы готовим различные модификации бронемашины Akrep II, рассчитанной на установку различных систем вооружения, до 90-мм", — заявили в Otokar.

Вариант Akper II с 90-мм пушкой

При этом существует как дизельная версия, так и электрическая. Дизель анонсировали в 2021 году, а электрическую – в 2019 году. Кроме этого есть гибридная версия. Броневики можно использовать для различных целей, включая разведку или борьбу с бронированными и воздушными целями.

Управление боевым модулем производится дистанционно. О характеристиках машины известно немного. На машину можно установить 25-мм автоматическую пушку Bozok или 90-мм пушку CSE 90LP. Кроме этого в броневике устанавливают пулеметы.

Максимальная скорость составляет 110 км/ч, а дальность хода в электрической версии составляет не менее 200 км.

Напомним, 19 апреля в ВСУ заметили броневик "Варта-Редут", существующий в одном экземпляре.

12 апреля СМИ писали, что Украина получила броневики Oshkosh M-ATV, имеющие повышенную проходимость и защиту экипажа.