В Туреччині готуються розпочати серійне виробництво броньовика з гарматою до 90-мм (відео)

Броньовик існує одразу в трьох варіантах: електричний, дизельний і гібридний. Akrep II можна використовувати для широкого спектру завдань, наприклад, для знищення бронетехніки ворога.

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Турецька компанія Otokar готується розпочати серійне виробництво броньовика Akrep II після успішних випробувань. Про це повідомляє Anadolu.

Після цілої низки випробувань, включно зі стрільбою з різними варіантами озброєння Akrep II готується стати серійним броньовиком. Крім того, у виробника стверджують, що свою розробку вони тестували в різних країнах, щоб відстежити поведінку автівки в різних географічних умовах.

"Зі врахуванням побажань замовників ми готуємо різні модифікації бронемашини Akrep II, яка розрахована на установку різних систем озброєння, до 90-мм", — заявили в Otokar.

Варіант Akper II з 90-мм гарматою

Водночас існує як дизельна версія, так і електрична. Дизель анонсували у 2021 році, а електричну — 2019 році. Окрім цього є гібридна версія. Броньовики можна використовувати для різних цілей, включно з розвідкою або боротьбою з броньованими та повітряними цілями.

Керування бойовим модулем відбувається дистанційно. Про характеристики машини відомо небагато. На озброєння можна встановити 25-мм автоматичну гармату Bozok або 90-мм гармату CSE 90LP. Окрім цього, в броньовик встановлюють кулемети.

Максимальна швидкість складає 110 км/г, а дальність ходу в електричній версії складає щонайменше 200 км.

Нагадаємо, 19 квітня в ЗСУ помітили броньовик "Варта-Редут", який існує в одному екземплярі.

12 квітня ЗМІ писали, що Україна отримала броньовики Oshkosh M-ATV, які мають підвищену прохідність і захист екіпажу.