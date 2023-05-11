Делки из Полтавской области поставляли оборудование в РФ для производства С-300, — СБУ

Среди "заказчиков" были представители Курского электроаппаратного завода, к которому отправляли инструментарий для производства энергозащитных систем на объектах российского военно-морского флота.

В Полтавской области разоблачили дельцов, поставлявших в Россию спецоборудование для производства ЗРК С-300. Об этом сообщает СБУ сегодня, 11 мая.

К организации поставок причастен руководитель местного предприятия-производителя алмазного инструмента и его сообщник, который владеет бизнесом на территории России. Фигуранты наладили механизм скрытой переправки продукции, которая использовалась предприятиями военно-промышленного комплекса РФ.

В частности среди "заказчиков" товара были представители Курского электроаппаратного завода, к которому отправляли инструментарий для производства энергозащитных систем на объектах военно-морского флота России.

"Также дельцы контактировали с московским предприятием "НПП Торий", которое производит комплектующие для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400", — пишет СБУ.

В ходе обысков было обнаружено:

документы с поличным;

печати подконтрольных фигурантам российских компаний, занимавшихся реализацией продукции на территории России;

боевые припасы к автомату Калашникова.

В результате комплексных мероприятий СБУ предотвратила вывоз в Россию более 100 единиц новой партии товара.

Отмечается, что для реализации сделки дельцы отправляли продукцию сообщникам в одну из стран Южного Кавказа. Оттуда она переправлялась в адрес подконтрольной коммерческой структуры России.

24 марта стало известно, что украинское предприятие "Мотор Сич" под руководством Вячеслава Богуслаева продавало авиационные двигатели АИ-9 и ТВ3-117 иранским военно-промышленным предприятиям, пребывающим под санкциями США и ЕС.

23 октября СБУ сообщила о задержании экс-президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Ему объявили о подозрении в пособничестве России и коллаборационной деятельности. По данным правоохранителей, "Мотор Сич" передавала в Россию оборудование, которое оккупанты использовали для ремонта боевых вертолетов.