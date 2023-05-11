Передача ракет Storm Shadow Украине: в Кремле отреагировали на получение ВСУ нового оружия

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина заявил о том, что российские оккупанты примут ответные меры на поле боя, но так и не уточнил, что конкретно захватчики могут противопоставить ВСУ.

В России нервно отреагировали на поставку из Великобритании украинским военным крылатых ракет Storm Shadow. Военно-техническую помощь украинской армии прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 11 мая.

"Поставки британских ракет большой дальности на Украину потребует адекватного ответа от российских военных", — заявил Песков.

Однако каким именно должен быть ответ российских оккупантов украинским военным, которые продолжают деоккупировать захваченные территории, Песков не уточнил.

"Они (военные ВС РФ, — ред.) естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков также добавил, что официальная Москва относится к передаче такого оружия ВСУ "весьма негативно".

Storm Shadow — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, а в настоящее время производимая MBDA. Дальность полета такой крылатой ракеты составляет 560 километров.

Напомним, 11 мая стало известно о том, что Великобритания передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow. По информации источника, на который ссылались СМИ, новый пакет помощи значительно расширяет ударный потенциал ВСУ накануне контрнаступления, однако использовать оружие вне Украины — запрещено.

Заметим, что 9 мая появились первые сообщения о том, что Великобритания собирается передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow. О своих намерениях премьер-министр страны Риши Сунак заявлял еще в феврале и вот от разговоров перешли к действиям.