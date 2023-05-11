У россиян проблемы с подготовкой к украинскому контрнаступлению, – ЦНС

По данным представителей украинского подполья, междоусобие в военном руководстве РФ усугубляет проблемы российской армии на фронте.

Отсутствие должного взаимодействия между группами влияния в военном руководстве Российской Федерации приводит к проблемам с подготовкой к контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Об этом пишет Центр национального сопротивления 11 мая.

В источнике говорится, что потери россиян на фронте обусловлены междоусобием между группами влияния в военном руководстве РФ.

Так, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу продолжает истощать силы ЧВК "Вагнер", принадлежащей Евгению Пригожину. Подразделения "вагнеровцев" все еще испытывают дефицит боеприпасов, что приводит к их тактическим поражениям на отдельных участках фронта.

"Неэффективная координация подразделений с РФ создает проблемы в подготовке россиян к контрнаступлению украинских Сил Обороны", — отметили в ЦНС.

Представители подполья также упомянули о том, что деятельность сопротивления продолжается и позволяет украинской артиллерии точно поражать вражеские позиции.

Напомним, что по данным Bloomberg от 11 мая, в ходе грядущего контрнаступления ВСУ смогут использовать вооружения на более чем 30 миллиардов долларов. Это превышает годовые расходы на вооружение любой страны-члена НАТО, кроме США.

Мы также сообщали, что 11 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ уже идет полным ходом и на Бахмутском направлении ситуация для российских военных ухудшается. Заявления президента Владимира Зеленского о том, что ВСУ не спешат идти в контрнаступление, глава "вагнеровцев" назвал лукавыми.

Еще мы писали о том, что 10 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал европейцев не воспринимать предстоящее контрнаступление ВСУ как последнее и быть готовым к следующему.