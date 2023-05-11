"Искоренить сложно": Залужный высказался о "наследии" СССР в ВСУ (видео)

По словам главнокомандующего, в условиях тяжелых боев сложно реформировать украинские вооруженные силы. Также он заявил, что не будет долго разбираться, если найдет представителя советской армии на любом посту.

В Вооруженных силах Украины все еще наблюдается влияние Советского Союза. Об этом сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

"Советская армия жила в Вооруженных силах Украины долго и все еще там есть отголоски, еще не до конца завершила свое существование", — констатировал генерал.

Залужный отметил, что искоренить "наследие" СССР из ВСУ сложно, когда в Украине идут тяжелые бои. Это связано с тем, что множество процессов взаимосвязаны один с другим.

"Мои подчиненные знают, если я где-то найду представителя советской армии где-то там, на любом посту, я долго разбираться не буду", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что 5 мая Дмитрий Комаров опубликовал интервью с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, из которого стало известно, как делегация РФ отказалась забирать тела своих погибших военнослужащих с территории Украины во время переговоров в Беларуси.

Ранее, 28 апреля, журналист показал условия, в которых президент Украины Владимир Зеленский проводит тайные заседания касаемо ситуации в стране. Помещение расположено в секретной локации глубоко под землей, так как действия противника могут быть самыми разными.

Владимир Зеленский также признался Дмитрию Комарову, что после начала полномасштабной войны у него появился собственный пистолет, чтобы не попасть в плен к оккупантам. По словам украинского лидера, попадание в руки к россиянам для него было бы позором.