"Я умею стрелять": Зеленский признался, что у него появился личный пистолет (видео)

По словам главы государства, если бы оккупанты взяли его в плен без боя после начала полномасштабной войны — это был бы позор. Также с 24 февраля он пережил десятки покушений на свою жизнь.

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Президент Украины Влпдимир Зеленский признался, что у него появился после начала полномасштабной войны собственный пистолет, чтобы не попасть в плен к оккупантам. Об этом он рассказал в специальном проекте журналиста Дмитрия Комарова "Рік.За Кадром" 28 апреля.

Журналист задал главе государства вопрос, который был связан с первыми днями большой войны. Владимир Зеленский сразу отметил, что готов был бороться до последнего и ему даже выдали для своей защиты оружие.

В плен бы его никто не смог взять, так как оборона Банковой была продумана до мелочей и сразу туда перевезли ящики с оружием и патронами.

"И у меня есть пистолет, я умею стрелять. Понимаешь, президент Украины в плену у россиян? Я считаю, что это позор. Отстреливались бы, да", — вспоминает президент Украины.

При этом, он считает, что нельзя постоянно думать о том, что глава государства является целью, а нужно понимать тот факт, что есть моменты безопасности.

Покушения на Владимира Зеленского: сколько их было за время большой войны

В январе этого года вышла книга американского публициста Криса Уиппла, в которой он утверждает, что Владимир Зеленский с 24 февраля 2022 года пережил более 12 покушений на свою жизнь. Такая информация появилась в сети по итогам визита в украинскую столицу главы американского разведуправления (ЦРУ) Уильяма Бернса.

В книге говорится, что как минимум две попытки удалось предотвратить благодаря работе американцев

В марте прошлого года издание The Times писало, что спецслужбы за одну неделю предотвратили три покушения на главу государства. Готовили эту операцию бойцы из ЧВК "Вагнер" и спецназ из Чечни. Помешали воплотить план в жизнь сотрудники ФСБ, которые и поделились информацией с Киевом.

9 марта 2022 года на эту тему высказывался и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Уже тогда он насчитал более десяти покушений на главу государства.

"Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее. У нас очень мощная сеть разведки и контрразведки – они все это отслеживают и все эти ДРГ еще на подходах ликвидируются. То есть мы понимаем все планы и по ним отрабатывают наши контрразведки", — заявил Михаил Подоляк.

29 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал Владимира Путина террористом, который считает, что ракетные удары по обычным людям обычная "операция" и тем самым стремится заморозить войну. Поэтому, глава государства считает, что с РФ не о чем разговаривать.