"Я вмію стріляти": Зеленський зізнався, що у нього з'явився власний пістолет (відео)

За словами глави держави, якби окупанти взяли його в полон без бою після початку повномасштабної війни, — це була б ганьба. Також із 24 лютого він пережив десятки замахів на своє життя.

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Президент України Володимир Зеленський зізнався, що у нього з'явився після початку повномасштабної війни власний пістолет, щоб не потрапити в полон до окупантів. Про це він розповів у спеціальному проекті журналіста Дмитра Комарова "Рік.За Кадром" 28 квітня.

Журналіст поставив главі держави питання, пов'язане з першими днями великої війни. Володимир Зеленський одразу зазначив, що ладен був боротися до останнього і йому навіть видали для свого захисту зброю.

У полон його ніхто не зміг би взяти, бо оборона Банкової була продумана до дрібниць й одразу туди перевезли ящики зі зброєю та патронами.

"І я маю пістолет, я вмію стріляти. Розумієш, президент України в полоні у росіян? Я вважаю, що це ганьба. Відстрілювалися б, так", — згадує президент України.

При цьому він вважає, що не можна постійно думати про те, що глава держави є цiллю, а слід розуміти той факт, що є моменти безпеки.

Замахи на Володимира Зеленського: скільки їх було за часи великої війни

У січні цього року вийшла книга американського публіциста Кріса Віппла, в якій він стверджує, що Володимир Зеленський з 24 лютого 2022 року пережив понад 12 замахів на своє життя. Така інформація з'явилася у мережі за підсумками візиту до української столиці глави американського розвідуправління (ЦРУ) Вільяма Бернса.

У книзі йдеться, що як мінімум дві спроби вдалося запобігти завдяки роботі американців

У березні минулого року видання The Times писало, що спецслужби за один тиждень запобігли трьом замахам на главу держави. Готували цю операцію бійці з ПВК "Вагнер" та спецназ із Чечні. Завадили втілити план у життя співробітники ФСБ, які поділилися інформацією з Києвом.

9 березня 2022 року на цю тему висловлювався радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Вже тоді він нарахував понад десять замахів на главу держави.

"Бо постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти в урядовий квартал і так далі. У нас дуже потужна мережа розвідки та контррозвідки – вони все це відстежують і всі ці ДРГ ще на підходах ліквідуються. є ми розуміємо всі плани і щодо них відпрацьовують наші контррозвідки", — заявив Михайло Подоляк.

29 квітня президент України Володимир Зеленський назвав Володимира Путіна терористом, який вважає, що ракетні удари по звичайних людях це "операція" і тим самим прагне заморозити війну. Тому глава держави вважає, що з РФ нема про що розмовляти.