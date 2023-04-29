Без телефонов и лишних глаз: как Зеленский под землей проводит тайные заседания (видео)

Все переговоры абсолютно секретны, особенно если они проходят недалеко от зоны боевых действий. Доступ в бункер, по словам журналиста Дмитрия Комарова, имеет ограниченное количество человек.

Related video

Украинцы смогли увидеть условия, в которых президент Украины Владимир Зеленский проводит тайные заседания касаемо ситуации в стране. Об этом журналист Дмитрий Комаров рассказал в специальном фильме под названием "Рік. За кадром. День президента" 28 апреля.

В этот раз съемочная группа вместе с главой государства отправилась в город Николаев, который практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов.

Расположен зал заседаний в секретной локации глубоко под землей, так как действия противника могут быть самыми разными. Российские оккупанты могли узнать, что в городе находится президент и начать обстрел.

Перед входом в хранилище все участники заседания обязаны сдать мобильные телефоны и другие электронные устройства, которые можно отследить или установить на них прослушку.

Посторонним попасть туда невозможно, однако для съемочной группы и Дмитрия Комарова сделали исключение. Им дали около минуты на то, чтобы сделать нужные кадры, после чего попросили уйти и ждать в автобусе.

Внезапно, во время заседания прозвучал сигнал воздушной тревоги и журналист с командой был вынужден снова уходить — в укрытие.

"Воздушная тревога. Наверное враг узнал, что делегация здесь, поэтому нужно бежать на минус первый этаж. За время полномасштабной войны мы все привыкли к постоянным воздушным тревогам, но обычно ты не знаешь — куда хочет попасть враг. Но когда рядом с тобой находится президент — тревога воспринимается иначе", — говорится в сообщении.

Глава государства является целью номер один для противника, поэтому, как отметил далее Дмитрий Комаров, нужна секретность перемещений.

Напомним, 29 апреля сообщалось, Владимир Зеленский признался, что у него появился личный пистолет. С начала полномасшабной войны он стал главной целью для Кремля и пережил уже десятки покушений на свою жизнь.

Также 29 апреля Фокус собрал главные заявления президента Украины Владимира Зеленского во время общения с иностранными СМИ. Поговорили они на тему контрнаступления, отношения к главе РФ Владимиру Путину, а также о ситуации на Запорожской АЭС.