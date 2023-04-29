Контрнаступление, отношение к Путину и ситуация на ЗАЭС: ключевое из нового интервью Зеленского

Глава государства подтвердил, что Силы обороны готовятся к масштабной операции и подчеркнул, что Украине не о чем вести переговоры со страной-террористом, осуществляющей обстрелы мирного населения. Фокус собрал главные заявления Владимира Зеленского из нового интервью.

Related video

В субботу, 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями финских, шведских, датских и норвежских СМИ и ответил на вопросы, которые их интересуют. Фокус собрал главные заявления главы государства во время общения с прессой.

Контрнаступление ВСУ: подробности от главы государства

Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что Вооруженные силы Украины заняты сейчас подготовкой к тому, чтобы провести контратаку, а также вернуть под свой контроль Крымский полуостров.

Успех будущих сражений зависит от многих факторов, среди которых и поставки западного оружия.

"Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение", — говорит Владимир Зеленский

Российские оккупанты тем временем ежедневно теряют мотивацию и боятся последствий того, что им скоро придется отступать из захваченных территорий. При этом, подробности будущего контрнаступления президент обсуждать отказался, ведь это может только навредить.

Высказался Владимир Зеленский и о том, как различные публикации в СМИ влияют на подготовку к масштабным боям. По его словам, успех контрнаступления зависит не только от того, сколько оружия получают ВСУ от Запада, но и от информации, которая публично подается.

"Существуют информационные угрозы. Я об этом ни разу не высказывался, но иногда есть информация, которая выходит в той или иной прессе, к сожалению, не только российской", — говорит президент Украины.

При этом, хоть это и вредит, но явно не сможет остановить контрнаступление ВСУ или лишить победы Украины.

Отношение Владимира Зеленского к Владимиру Путину: ответ

Президент Украины считает, что глава Кремля является террористом, с которым ни в коем случае нельзя разговаривать спустя год полномасштабной войны. До 24 февраля Владимир Путин заявлял, что не собирается захватывать территории, начинать большую войну, но его действия говорят совершенно о другом.

"Это люди, которым нельзя доверять. После разговоров они начали играть в "молчанку", перестали выходить на контакт, ничего не хотели на официальном уровне. Массовые жертвы, похороны. Ракетные удары по обычным людям назвал "операцией". Он путешественник в мире кровавых названий. Оправдания этому человеку нет. Он террорист, который еще и не держит слова. Как и о чем говорить", — продолжил Владимир Зеленский.

Досталось от президента Украины и Венгрии за их политику дружбы с РФ. Глава государства не понимает, как можно заявлять о том, что Москва является союзником Будапешта, когда Венгрия является полноценным членом НАТО.

Такое поведение является "неадекватным", подчеркнул Владимир Зеленский, ведь под словом "союзники" подразумевается союз государств, которые одинаково смотрят на одни и те же вещи.

"Если все говорят, что "Россия называет нас врагом, мы должны ставить ее на место, она не может захватывать территории". Одно государство не может сказать, "нет, Россия наш союзник". Значит ты уже не союзник Альянса. Поэтому если ты де-юре союзник, а де-факто работаешь против — ты не должен советовать Украине идти в НАТО, или же не идти", — говорит Владимир Зеленский.

Ситуация на Запорожской АЭС: что об этом думает президент

Еще одним важным вопросом общения с журналистами была ситуация на ЗАЭС, которая уже более года находится под полным контролем россиян. МАГАТЭ никак не может заставить оккупантов покинуть эту территорию, поэтому, глава государства считает, что Китай и другие страны должны начать давить на Кремль.

"Шесть блоков, это очень опасно… Что там происходит, мы до конца не знаем. Я говорю с Гросси (главой МАГАТЭ — ред.) время от времени. Он говорит все, что может, но он не может повлиять на РФ относительно выхода террористов и представителей ЧВК с территории АЭС. Представьте себе 2-4 представителя МАГАТЭ, что они могут там сделать? Там люди с техникой и оружием. Все должны давить", — сказано в сообщении.

В частности, он надеется на поддержку в этом вопросе со стороны США, Франции, Германии и так далее.

Напомним, 29 апреля Владимир Зеленский показал, как изменился Мариуполь после обстрелов. На спутниковых снимках показано, что город фактически разрушен. Это все послужит доказательством военных преступлений РФ в украинском городе.