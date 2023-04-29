"Неадекватное поведение": Зеленский раскритиковал политику Венгрии за дружбу с РФ

По мнению главы государства, являясь полноценным членом НАТО — главным врагом Кремля — невозможно говорить о союзничестве с Москвой.. Это является запутанностью.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о политике Венгрии в то время, как возле их границы идет полномасштабная война. Действия их власти глава государства считает не совсем понятными. Об этом он заявил во время общения с представителями финских, шведских, датских и норвежских СМИ 29 апреля.

По его словам у Будапешта сегодня есть некая запутанность среди представителей политической элиты, ведь не совсем корректно, что страна НАТО продолжает называть РФ своим другом, когда Альянс является главным врагом Кремля.

"Как нам решить спор (о нацменьшинствах, — ред.) с Будапештом? Я думаю, что вопрос в желании Будапешта. Венгрия самостоятельное государство и никто не может влиять на них. Мне кажется, что есть политическая запутанность политических элит Венгрии. Вам не кажется? Может ли быть, например, страна НАТО за Россию и против НАТО? Мне кажется, что это запутанность", — заявил Владимир Зеленский.

Такая политика Будапешта, по словам главы государства, может являться самостоятельным выбором Венгрии. Кроме того, должно быть какое-то юридическое и джентльменское соглашение об уважении, иначе "это неадекватное поведение". При этом президент Украины отметил, что это исключительно его субъективное мнение.

"Союзники — это союз государств с одинаковым видением на безопасность, на ценности. По разному относятся к некоторым моментам, есть исключения, но есть договор союзников, которые защищают друг друга и ценности. Если все говорят, что "Россия называет нас врагом, мы должны ставить ее на место, она не может захватывать территории". Одно государство не может сказать, "нет, Россия наш союзник". Значит ты уже не союзник Альянса. Поэтому если ты де-юре союзник, а де-факто работаешь против — ты не должен советовать Украине идти в НАТО, или же не идти", — продолжил Владимир Зеленский.

Напомним, 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал Владимира Путина террористом, который считает, что ракетные удары по обычным людям обычная "операция" и тем самым стремится заморозить войну. Поэтому, глава государства считает, что с РФ не о чем разговаривать.

Также Владимир Зеленский раскрыл, как публикации СМИ влияют на контрнаступление. По его словам, это совершенно не помогает нашим защитникам, а порой даже вредит.