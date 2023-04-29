"Неадекватна поведінка": Зеленський розкритикував політику Угорщини за дружбу з РФ

На думку глави держави, будучи повноцінним членом НАТО — головним ворогом Кремля — неможливо говорити про союзництво з Москвою. Це заплутаність.

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Президент України Володимир Зеленський висловився про політику Угорщини у той час, як біля їхнього кордону триває повномасштабна війна. Дії їхньої влади глава держави вважає не зовсім зрозумілими. Про це він заявив під час спілкування з представниками фінських, шведських, данських та норвезьких ЗМІ 29 квітня.

За його словами, у Будапешта сьогодні є якась заплутаність серед представників політичної еліти, адже не зовсім коректно, що країна НАТО продовжує називати РФ своїм другом, коли Альянс є головним ворогом Кремля.

"Як нам вирішити суперечку (про нацменшини, — ред.) з Будапештом? Я думаю, що питання у бажанні Будапешта. Угорщина самостійна держава і ніхто не може впливати на них. Мені здається, що є політична заплутаність політичних еліт Угорщини. Чи може бути, наприклад, країна НАТО за Росію і проти НАТО? Мені здається, що це заплутаність", — заявив Володимир Зеленський.

Така політика Будапешта, за словами глави держави, може бути самостійним вибором Угорщини. Крім того, має бути якась юридична та джентльменська угода про повагу, інакше "це неадекватна поведінка". При цьому президент України зазначив, що це виключно його суб'єктивна думка.

"Союзники — це союз держав з однаковим баченням на безпеку, на цінності. По-різному ставляться до деяких моментів, є винятки, але є договір союзників, які захищають один одного і цінності. Якщо всі кажуть, що Росія називає нас ворогом, ми повинні ставити її на місце, вона не може захоплювати території. Одна держава не може сказати, "ні, Росія наш союзник". Значить, ти вже не союзник Альянсу. Тому якщо ти де-юре союзник, а де-факто працюєш проти — ти не має радити Україні йти в НАТО, або ж не йти", — продовжив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 29 квітня президент України Володимир Зеленський назвав Володимира Путіна терористом, який вважає, що ракетні удари по звичайних людях звичайна "операція" і тим самим прагне заморозити війну. Тому глава держави вважає, що з РФ нема про що розмовляти.

Також Володимир Зеленський розкрив, як публікації ЗМІ впливають на контрнаступ. За його словами, це зовсім не допомагає нашим захисникам, а часом навіть шкодить.