Контрнаступ, ставлення до Путіна та ситуація на ЗАЕС: ключове з нового інтерв'ю Зеленського

Глава держави підтвердив, що Сили оборони готуються до масштабної операції і підкреслив, що Україні нема про що вести переговори з країною-терористом, яка здійснює обстріл мирного населення. Фокус зібрав головні заяви Володимира Зеленського із нового інтерв'ю.

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У суботу, 29 квітня президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками фінських, шведських, данських та норвезьких ЗМІ та відповів на питання, які їх цікавлять. Фокус зібрав головні заяви глави держави під час спілкування із пресою.

Контрнаступ ЗСУ: подробиці від глави держави

Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що Збройні сили України зараз зайняті підготовкою до того, щоб провести контратаку, а також повернути під свій контроль Кримський півострів.

Успіх майбутніх боїв залежить від багатьох чинників, серед яких і постачання західної зброї.

"Ми хочемо врятувати якнайбільше життів, тому кількість зброї має значення", — каже Володимир Зеленський.

Російські окупанти тим часом щодня втрачають мотивацію та бояться наслідків того, що їм скоро доведеться відступати із захоплених територій. При цьому подробиці майбутнього контрнаступу президент обговорювати відмовився, адже це може лише нашкодити.

Висловився Володимир Зеленський і про те, як різні публікації у ЗМІ впливають на підготовку до масштабних боїв. За його словами, успіх контрнаступу залежить не лише від того, скільки зброї отримують ЗСУ від Заходу, а й від інформації, яка публічно подається.

"Існують інформаційні загрози. Я про це жодного разу не висловлювався, але іноді є інформація, яка виходить у тій чи іншій пресі, на жаль, не лише росiйськiй", — каже президент України.

При цьому хоч це і шкодить, але очевидно не зможе зупинити контрнаступ ЗСУ або позбавити перемоги України.

Ставлення Володимира Зеленського до Володимира Путіна: відповідь

Президент України вважає, що глава Кремля є терористом, з яким у жодному разі не можна розмовляти через рік повномасштабної війни. До 24 лютого Володимир Путін заявляв, що не збирається захоплювати території, розпочинати велику війну, але його дії говорять зовсім про інше.

"Це люди, яким не можна довіряти. Після розмов вони почали грати в "мовчанку", перестали виходити на контакт, нічого не хотіли на офіційному рівні. Масові жертви, похорон. Ракетні удари по звичайних людях вiн назвав "операцією". Він мандрівник у світі кривавих назв. Виправдання цій людині немає. Він терорист, який ще й не тримає слова. Як і про що говорити", — продовжив Володимир Зеленський.

Дісталося від президента України й Угорщинi за їхню політику дружби з РФ. Глава держави не розуміє, як можна заявляти, що Москва є союзником Будапешта, коли Угорщина є повноцінним членом НАТО.

Така поведінка є "неадекватною", підкреслив Володимир Зеленський, адже під словом "союзники" мається на увазі союз держав, які однаково дивляться на ті самі речі.

"Якщо всі кажуть, що "Росія називає нас ворогом, ми повинні ставити її на місце, вона не може захоплювати території". Одна держава не може сказати, "ні, Росія наш союзник". Значить, ти вже не союзник Альянсу. Тому якщо ти де-юре союзник, а де-факто працюєш проти — ти не повинен радити Україні йти до НАТО, чи не йти", — каже Володимир Зеленський.

Ситуація на Запорізькій АЕС: що про це думає президент

Ще одним важливим питанням спілкування із журналістами була ситуація на ЗАЕС, яка вже понад рік перебуває під повним контролем росіян. Органiзацiя МАГАТЕ ніяк не може змусити окупантів залишити цю територію, тому глава держави вважає, що Китай та інші країни мають почати тиснути на Кремль.

"Шість блоків, це дуже небезпечно… Що там відбувається, ми до кінця не знаємо. Я говорю з Гроссі (головою МАГАТЕ — ред.) час від часу. Він каже все, що може, але він не може вплинути на РФ щодо виходу терористів і представників ПВК з території АЕС. Уявіть собі 2-4 представники МАГАТЕ, що вони можуть там зробити? Там люди з технікою та зброєю", — говорить президент.

Зокрема, він сподівається на підтримку у цьому питанні з боку США, Франції, Німеччини тощо.

Нагадаємо, 29 квітня Володимир Зеленський показав, як змінився Маріуполь після обстрілiв. На супутникових знімках показано, що місто фактично зруйноване. Це все стане доказом воєнних злочинів РФ в українському місті.