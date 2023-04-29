Без телефонів та зайвих очей: як Зеленський під землею проводить таємні засідання (відео)

Всі переговори є абсолютно секретними, особливо якщо вони проходять недалеко від зони бойових дій. Доступ до бункеру, за словами журналіста Дмитра Комарова, має обмежена кількість осіб.

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Українці змогли побачити умови, в яких президент України Володимир Зеленський проводить таємні засідання щодо ситуації в країні. Про це журналіст Дмитро Комаров розповів у спеціальному фільмі під назвою "Рік. За кадром. День президента" 28 квітня.

Цього разу знімальна група разом із главою держави вирушила до міста Миколаїв, яке практично щодня зазнає обстрілів з боку російських окупантів.

Розташований зал засідань у секретній локації глибоко під землею, оскільки дії противника можуть бути різними. Російські окупанти могли дізнатися, що в місті знаходиться президент і розпочати обстріл.

Перед входом до сховища всі учасники засідання зобов'язані здати мобільні телефони й інші електронні пристрої, які можна відстежити або встановити прослуховування.

Стороннім потрапити туди неможливо, проте для знімальної групи та Дмитра Комарова зробили виняток. Їм дали приблизно хвилину на те, щоби зробити потрібні кадри, після чого попросили піти і чекати в автобусі.

Несподівано, під час засідання пролунав сигнал повітряної тривоги і журналіст із командою був змушений знову йти — в укриття.

"Повітряна тривога. Напевно, ворог дізнався, що делегація тут, тому треба бігти на мінус перший поверх. За час повномасштабної війни ми всі звикли до постійних повітряних тривог, але зазвичай ти не знаєш — куди хоче потрапити ворог. Але коли поряд з тобою перебуває президент — тривога сприймається інакше", — йдеться в повідомленні.

Глава держави є цiллю номер один для супротивника, тому, як зазначив Дмитро Комаров, потрібна секретність переміщень.

Нагадаємо, 29 квітня повідомлялося, що Володимир Зеленський зізнався, що у нього з'явився особистий пістолет. З початку повномасшабної війни він став головною цiллю для Кремля і вже пережив десятки замахів на своє життя.

Також 29 квітня Фокус зібрав головні заяви президента України Володимира Зеленського під час спілкування із іноземними ЗМІ. Поговорили вони на тему контрнаступу, ставлення до глави РФ Володимира Путіна, а також про ситуацію на Запорізькій АЕС.