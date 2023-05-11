В соцсети показали, как поврежденный украинский "Новатор" транспортируют с поля боя (видео)

Бойцы Вооруженных сил Украины оперативно пытаются забрать поврежденную технику в результате боевых действий.

Процесс погрузки поврежденного украинского броневика "Новатор" на эвакуатор КЭТ-Л зафиксировали на видео. Об этом сообщили 11 мая в Telegram-канале Karymat.

В кадре можно увидеть, что бронеавтомобиль поврежден. Его транспортировали для дальнейшего ремонта. Очевидно, после восстановления бронеавтомобиля и дальше сможет выполнять боевые задания. Локация на видео неизвестна.

Характеристики бронеавтомобиля "Новатор"

Украинский бронеавтомобиль "Новатор" был изготовлен специалистами компании "Украинская бронетехника". Транспортное средство создано на усиленном шасси Ford F-550.

Главное вооружение – пулеметы КТ-7,62 мм и НСВ-12,7 мм. Двигатель имеет мощность в 300 л.с. Скорость техники – 120 км/ч по шоссе. Бронеавтомобиль оборудован системой пожаротушения в салоне и моторном отсеке. Благодаря ультрафиолетовым и инфракрасным детекторам система быстро обнаруживает пожар. Первые испытания выявили ряд недостатков и поэтому после их устранения конструкция автомобиля претерпевает определенные изменения. Автомобиль изготовлен из стали шведской компании ARMOX разной жесткости (до 560) и толщины в зависимости от зоны бронирования. Ориентировочно изготовлено около 70 единиц.

Напомним, в соцсети 4 мая показали перевернутый Bushmaster и подбитый БТР M113 на дороге в Бахмут. На видео можно увидеть также бронеавтомобили Dingo ATF немецкого производства и МТ-ЛБ советского производства. Бои за город на Донетчине и дальше продолжаются.

Также 19 апреля в соцсетях сообщили, что на вооружении ВСУ видели броневик "Варта-Редут", существующий в единственном экземпляре. Бронеавтомобиль был представлен еще в 2016 году, однако информации о серийном производстве с тех пор не было. Теперь стало известно, что, по крайней мере, один из них в ВСУ.