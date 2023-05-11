Ждут завтра или послезавтра: Донецк уже готовится к эвакуации, — украинский военный (видео)

По словам бойца 109-й бригады ТРО Николая Стрепоченко, оккупационная администрация Донецка уже приступила к вывозу местных жителей из города.

Российские оккупанты в ожидании украинского наступления уже готовятся эвакуировать Донецк. Об этом 10 мая сержант 109-й бригады Территориальной обороны Николай Стрепоченко рассказал в интервью Radio NV.

"Мне известно, что из Донецка уже есть эвакуации. Я это даже знаю. Мы с местными разговаривали, а есть родня, которая в Донецке живет. На прошлой неделе мы говорили, что уже Донецк готовится к эвакуации… Я сейчас не помню, племянница или сестра живет (того, с кем мы говорили). И они собираются уезжать. Местные власти эвакуируют", — рассказал Стрепоченко.

Он добавил, что не может назвать учреждение, которое этим занимается, но подтвердил, что родственники его знакомых собираются эвакуироваться из Донецка.

На вопрос журналиста, боятся ли россияне ВСУ, военный ответил, что то, что медиа "раскручивают" украинское наступление, это очень правильно.

"Морально на них очень давит. Они ждут: вот-вот, завтра или послезавтра. Ждать всегда больно и плохо, так что все правильно", — сказал он.

Что касается состояния боевого духа на передовой, Стрепоченко рассказал, что он всегда на высоком уровне.

"Сейчас все ждут. Ждут наступления, ждут, когда пойдем мы освобождать от кацапской нечисти", — сказал он.

Напомним, 10 мая в "Энергоатоме" заявили, что в оккупированном Энергодаре Запорожской области российские оккупанты запланировали вывезти в РФ около 3000 работников ЗАЭС, заключивших соглашения с "Росатомом". Речь идет о вывозе 2700 работников станции, подписавших контракт с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием "Росатомом".

8 мая глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко рассказал, что на временно оккупированных территориях Запорожской ОВА российские военные, применяя запугивание, массово вывозят в Россию мирное население, а также местных коллаборантов с семьями.

В этот же день городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что после объявления эвакуации на оккупированной части Запорожской области российские оккупанты начали подготовку к "жесту доброй воли". Коллаборанты срочно сжигают документы, ищут другое жилье с другими соседями, готовят украинскую символику.