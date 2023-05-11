"Принесет с собой штормы": Резников оценил поставки Украине ракет Storm Shadow

Глава Минобороны Украины заявил, что из Великобритании в сторону Украины двигается циклон, который принесет с собой штормы благодаря ракетам Storm Shadow, получившим Воздушные силы ВСУ.

Алексей Резников, министр обороны Украины намекнул, что благодаря британским ракетам большой дальности Storm Shadow на фронте произойдут значительные изменения. Подробности он сообщил 11 мая в Twitter.

Он в своеобразном стиле прокомментировал поставку необходимого нашей армии вооружения. По его словам, из Великобритании в сторону Украины "двигается циклон, что принесет с собой штормы".

"Прогноз погоды предсказывает циклон, двигающийся из Великобритании в сторону Украины, который принесет с собой штормы. Через Shadow of the Storm прорвется солнечный свет нашей свободы и прольет свет на нашу победу", — написал Резников в своем микроблоге.

Характеристики ракеты Storm Shadow

Ракета дальнего радиуса действия Storm Shadow разработана в кооперации Великобритании и Франции. Еще в начале 90-х годов XX века началась соответствующая работа по созданию вооружения. Ракеты использовались во время боевых действий в Ираке в 2003 году и Ливии в 2011 году.

Дальность Storm Shadow составляет до 300 км. Применение вооружения на таком расстоянии позволяет Украине наносить удары вглубь оккупированной российской армией территории. Вес ракеты Storm Shadow – 1,3 тонны. Запускается ракета воздушного базирования по истребителям советского производства, стоящим на вооружении ВСУ. Британские ракеты Storm Shadow производят на заводе компании MBDA в городе Стивенидж. Примерная их стоимость – 2 млн фунтов стерлингов (2,29 млн евро). Среди особенностей ракеты Storm Shadow ее дальность — до 560 км для ВС Франции и Великобритании и более 250 км для экспорта другим странам-заказчикам.

Напомним, военный эксперт Антон Михненко рассказал, что британская крылатая ракета показала эффективные результаты уничтожения наземных целей в Ираке. Особенностью этого оружия является то, что перед попаданием снаряд включает в себя тепловизионную головку самонаведения, которая фотографирует объект. Интересная Storm Shadow тем, что летит к цели, огибая поверхность и делая петлю сверху.