Любой солдат или танк ВС РФ в зоне досягаемости: ракеты Storm Shadow уже в Украине, — СМИ

У ракет Storm Shadow — двойная боеголовка: первая пробивает брешь в цели, в которую затем проникает вторая и разрывает ее. Есть целый ряд секретных механизмов, которые позволяют обходить радары.

Великобритания анонсировала поставки в Украину дальнобойных ракет Storm Shadow, однако некоторые из них уже могут быть в распоряжении ВСУ. Об этом сообщает Sky News.

Военный аналитик Шон Белл рассказал, что Украина может получить существенное количество таких вооружений стоимостью 2 млн фунтов стерлингов за штуку (2,29. млн евро).

Об этом же говорил и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. С его слов, потребности Украины в дальнобойных ракетах будут полностью закрыты. Но сколько ракет Storm Shadow в конечном итоге получит Украина, он не все же не уточнил.

Шон Белл отметил, что Великобритания в общей сложности выпустила 1000 таких ракет и использовала 98. Это ракеты 25-летней давности, и Великобритания собирается обновить свой арсенал.

"Но обновлять все имеющиеся 902 ракеты не будут, поэтому имеется достаточное количество для списания или использования", — пояснил аналитик.

Он также добавил, что США не хотели первыми поставлять такие вооружения, чтобы это не было по российскому нарративу о том, что РФ воюет с Америкой.

Белл напомнил, что Великобритания идет в авангарде в том, что касается поставок вооружений Киеву.

"Великобритания была первой страной, которая поставила Киеву противотанковое оружие, первой, которая поставила танки, если вы помните, Challenger 2, первой, которая начала готовить украинских пилотов <…> И сейчас Палата общин добавила вишенку на торт", — пояснил британский аналитик.

Ракеты Storm Shadow Фото: Sky News

Ракеты Storm Shadow

Ракеты Storm Shadow — это та разновидность вооружений, которая проектировалась для поражения немобильных целей, очень сложных и хорошо защищенных. Это совместная разработка Великобритании и Франции 90-х годов.

Двойная боеголовка Storm Shadow

"Это громадное оружие, весом с небольшой автомобиль", — пояснил эксперт.

дальность Storm Shadow — 300 км;

вес — 1,3 тонны.

У ракет Storm Shadow — двойная боеголовка: первая пробивает брешь в цели, в которую затем проникает вторая и разрывает ее.

Storm Shadow способны пробить слой бетона толщиной 2-3 метра.

Летят на низкой высоте;

Не попадают на радары и прочее;

"В них реализован целый ряд механизмов, относящихся к сфере радиоэлектронной борьбы, а это секретный уровень, который обсуждать не будем", — отметил Шон Белл.

По его словам, для закупки доступны тысячи таких ракет. Эти ракетные системы уже применялись во многих горячих точках мира, самый свежий пример — в прошлом году в Сирии.

Из недостатков, они относительно дорогостоящие — 2 млн фунтов стерлингов (2,29. млн евро).

По словам эксперта, это очень тяжелые ракеты, разместить их на пилотируемом самолете достаточно сложно.

"Связать самолет с бомбой на цифровом уровне — очень сложно, учитывая то, что у Вооруженных сил Украины — самолеты советского образца. Обычно это занимает месяцы, если не годы. Но в срочном порядке на все эти операции ушли бы недели", — пояснил он.

Как бы то ни было, по словам Шона Белла, эти ракеты уже в Украине.

"Параллельно работала дипломатия, чтобы западным союзникам было комфортно поставлять оружие дальностью 300 км. Но это оружие уже там. И ключевой месседж: любой российский солдат, любой российский танк, который находится на территории Украины, — в зоне досягаемости этих ракет", — пояснил он.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников оценил поставки Украине ракет Storm Shadow.

Также сообщалось, что Греция подписала контракт на модернизацию ракет Storm Shadow.