Слова Зеленского о задержке контрнаступления ВСУ вызвали споры среди сторон войны, — NYT

По словам журналистов, в публичном дискурсе в Украине и РФ начали спорить о том, сказал ли президент правду или же попытался намекнуть Западу, что нужно ускорить поставки вооружений и боеприпасов.

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что контрнаступление Украины откладывается, вызвали споры среди украинских общественных и государственных деятелей, а также российских оккупантов. Об этом пишет издание The New York Times.

Как рассказал глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут, Зеленский прав.

"Суммы, которую мы собрали за последние месяцы, по-прежнему недостаточно для успешного контрнаступления", — сказал он.

По его словам, несмотря на помощь Запада украинской армии по-прежнему не хватает всего, от боеприпасов и артиллерийских снарядов до бронетехники и систем ПВО.

"Решение о том, идти ли на риск, принимается высшим военным командованием", — сказал он.

Однако, как сообщается, есть и другие мнения. К примеру, Мария Золкина, руководитель отдела исследований региональной безопасности и конфликтов киевского Фонда "Демократические инициативы", сказала, что послание Зеленского, вероятно, преследовало двойную цель.

"Это было частью политического заявления, чтобы заставить западных партнеров ускорить эти поставки", — сказала она.

Кроме того, Зеленский, по ее мнению, стремится оправдать ожидания Запада на случай, если контрнаступление ВСУ окажется не таким успешным, как все ожидают.

"Я бы не исключала, что это была информационная уловка, поскольку Украина пытается скрыть свои приготовления", — сказала Золкина.

Также, как пишут журналисты, сторонники и непосредственные участники войны со стороны России тоже считают, что президент Украины не совсем честен.

К примеру, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наступление ВСУ идет полным ходом. По его словам, силы ВСУ атакуют "вагнеровцев" в Бахмуте, а затем начнут контрнаступление в Запорожской области и даже на российский Брянск.

Кроме того, российский военный корреспондент Евгений Поддубный также сказал, что у сил ВСУ получилось продвинуться на северном и южном флангах Бахмута.

"Будем считать, что контрнаступление противника началось", — сказал он.

Напомним, что Зеленский намекнул на то, что контрнаступление придется отложить. Президент Украины заявил, что стране нужно больше времени, чтобы начать долгожданное наступление. Ожидаемая атака может стать решающей в войне, перекроив линию фронта, которая в течение нескольких месяцев оставалась практически неизменной.

"С (тем, что у нас есть) мы можем идти вперед и добиться успеха. Но мы потеряли бы много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени", — сказал Зеленский