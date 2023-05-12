"Оптимизма мало": Гиркин сделал грустный прогноз для ВС РФ из-за контрнаступления ВСУ (фото)

По мнению бывшего главаря пророссийских боевиков, масштабная операция Сил обороны уже началась, а для привлечения внимания украинская армия может совершать удары по позициям на границе с Россией.

Экс-офицер ФСБ Игорь Стрелков-Гиркин сделал неутешительный прогноз для российских оккупантов в Украине 11 мая. По его мнению, ВСУ могут захватить несколько населенных пунктов в РФ.

"Идет жестокий обстрел Горловки. Возможно, наступление началось или вот-вот начнется. Напоминаю: я прогнозировал главный удар на Запорожском фронте, вспомогательные – на Херсонском и (возможно) – на Донецком. Посмотрим – насколько мои прогнозы оправдаются. Рад ошибиться, но у меня мало оптимизма", — написал террорист.

Он добавил, что Силы обороны могут нанести отвлекающие удары на "старой границе", в частности, в Белгородской, Брянской и Курской областях с целью захвата нескольких населенных пунктов и провокации ВС РФ для их штурма.

Также 11 мая российский военкор Александр Коц заявил о движении украинских танков в сторону российской границы со стороны Харьковской области.

"Контрнаступление Киева началось. Танки ВСУ идут по объездной дороге из Харькова в сторону границы с Россией. В колоннах на тралах, в том числе и западные образцы. О целях маневра можно гадать. С одной стороны, противник может пытаться растягивать наши ресурсы на устранение угрозы в Россию". Белгородской области. С другой, может решиться на перерезание наших путей поставок Сватовской группировки с выходом на территорию России", — написал он.

Оккупант также сообщил, что на Запорожье российские воины падают в обморок из-за применения Силами обороны химических боеприпасов.

"Как говорят, началось", — резюмировал Коц.

Другой российский военкор Александр Поддубный заявил, что Силы обороны начали окружать оккупантов на Бахмутском направлении и совершили прорыв в сторону Берховки и Ягодного.

"Наши войска отступили с позиций. Еще один удар в районе Клещиевки и так же с локальным успехом. И это еще не все. В районе Соледара противник несколькими подразделениями при поддержке бронегрупп, в каждой из которых было по 2-3 танка смог организовать прорыв". В настоящее время ВСУ пытаются закрепиться на занятых позициях. Ситуация тяжелая. Будем считать, что контрнаступление противника началось", — написал Поддубный.

Напомним, что ВС РФ потеряли 3 позиции, одна из них — в районе Соледара. К югу от села Ивановское ВСУ продвинулись почти на километр вглубь оккупированной территории.

10 мая на отдельных участках фронта на Бахмутском направлении в результате контратак украинских защитников россиянам пришлось отступить на дистанцию до двух километров.