Взрывчатку спрятали в мусорном баке: в Мелитополе прогремел мощный взрыв, — мэр Федоров

Взрывная волна выбила стелка в соседнем доме и повредила машины. По данным росСМИ, взрывчатку заложили на улице Шмидта.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram-канале.

"Сильный одинокий взрыв в Мелитополе. Прозвучал в самом центре города. Где именно с утра неудачно курят оккупанты, выясняем", — написал городской голова.

Как сообщает местное СМИ "РИА Мелитополь", взрыв отчетливо слышали жители центральной части города, района Песчаное и района парка.

По данным российских СМИ, в Мелитополе якобы взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ). Взрывчатку спрятали в мусорном баке на улице Шмидта.

По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены стоявшие рядом автомобили. Кроме того, взрывной волной выбило стекла в ближайшем доме.

Покушение на "председателя суда Запорожской области"

Отметим, что днем ранее, 11 мая, российский гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Мелитополе произошло покушение на т.н. "председателя суда Запорожской области".

"В результате покушения судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны, они находятся в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь", — написал коллаборант в своем Telegram-канале.

Напомним, 8 мая мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что после объявления эвакуации на оккупированной части Запорожской области российские оккупанты начали подготовку к "жесту доброй воли". Сжигают документы, ищут другое жилье с другими соседями, готовят украинскую символику. При этом ВС РФ проверяют машины эвакуированных — ищут переодетых в гражданское военных, которые под шум эвакуации пытаются убежать.

Днем ранее, 7 мая, Иван Федоров сообщил, что в преддверии контрнаступления ВСУ российские военные пытаются выехать из Запорожской области под видом гражданских.