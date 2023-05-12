Опередили график: танки Abrams прибыли в Германию для обучения солдат ВСУ, — СМИ

В минувшие выходные американские танки прибыли в порт немецкого города Бремерхафен. А сейчас техника отправляется на военную базу Графенвер, где будут обучать украинских военных.

Танки Abrams, управлению которыми должны научиться украинские военные, прибыли в Германию. Об этом написало медиа Sky News со ссылкой на свои источники в Белом доме и Пентагоне в пятницу, 12 мая.

По информации, которой владеет СМИ, танки прибыли в Германию даже чуть раньше, чем это было запланировано. Сейчас они направляются на военную базу Графенвер, где через две-три недели начнутся тренировки украинских военных.

Официальный представитель США, на слова которого ссылается медиа, проинформировал о том, что еще в минувшее выходные, 7-8 мая, 31 танк M1A1 Abrams, необходимый для обучения, прибыл в порт немецкого города Бремерхафен.

Танки Abrams для Украины: что говорит Пентагон

Американские танки Abrams передадут украинским военным для использования в зоне боевых действий уже в начале осени. Об этом на слушаниях в Сенате США заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставку этих танков, начало осени — такой прогноз", — сказал Остин.

Кроме того глава Пентагона отметил, что США переместили несколько танков на тренировочный полигон, чтобы украинские военные начали обучение по управлению этой техникой.

Ллойд Остин особо подчеркнул, что задержка с поставками американских танков в Украину связана с объективными причинами. По его словам, американские военные не только занимаются переброской танков в Европу и обучением бойцов ВСУ. Они также создают инфраструктуру, которая будет поддерживать работу этих танков. И на это требуется немного больше времени.

"К тому времени, когда обучение завершится, танки будут доступны для использования", — резюмировал министр обороны США.

Военная база Графенвер: что известно о месте, в котором будут обучать бойцов ВСУ

Графенвер — это военный учебный центр и военный полигон на территории немецкой Баварии, предназначенный для всесторонней индивидуальной подготовки специалистов, а также отдельных подразделений и частей армии США, обеспечения эффективного процесса их тренировки и обучения, а также для испытания новых образцов вооружения и военной техники, в частности танков, находящиеся на вооружении сухопутных войск Соединенных Штатов.

Общая численность личного состава и жителей центра, который является одним из крупнейших военных полигонов и крупнейшим тренировочным центром НАТО в Западной Европе, составляет около 6 тысяч человек.

Напомним, 8 мая СМИ сообщили о том, что США снимают с танков Abrams "чувствительные" технологии накануне отправки в Украину. Правительство США якобы присылает "урезанные версии" своих танков иностранным государствам. В Пентагоне полагают, что танки Abrams в Украине могут попасть к россиянам на поле боя.

Кроме того иностранные медиа 27 апреля писали о том, что в Сенате США возмутились темпами поставок Abrams в Украину. Сенатор-республиканец Том Коттон посчитал, что американские танки могли бы отправиться на фронт быстрее, если бы президент Байден захотел и для этого была политическая воля.