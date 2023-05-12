Пытали бизнесмена: "вагнеровцы" по возвращении с войны попали в СИЗО, — росСМИ

Трое бывших наемников, как утверждают журналисты, ворвались в дом к предпринимателю, избили его и угрожали ножом, требуя переписать на них свой бизнес, ограбили и скрылись на угнанном авто.

В российском Волгограде отличились вернувшиеся с войны в Украине "вагнеровцы". Они решили податься в бизнесмены, а для этого забрать магазин у местного предпринимателя. Мужчину избили и потребовали, чтобы тот переписал на них имущество. Историю неудачного стартапа рассказывает российское издание V1 RU.

Так, экс-наемники ЧВК "Вагнер" 28-летний Иван Жарков, 40-летний Денис Русков и 34-летний Александр Сагар, "заправившись" алкоголем, ворвались в дом к местному предпринимателю в поселке Жовтневый и потребовали от него переписать на них магазин строительных товаров, стоимостью более полумиллиона рублей.

Предприниматель отказался, поэтому его начали избивать и угрожать расправой. Испуганный бизнесмен отписал на "вагнеровцев" свой автомобиль ВАЗ-2114. На нем бывшие заключенные и скрылись, прихватив из дома предпринимателя золотые украшения и наличные деньги. Сумма награбленного составила 155 тыс. рублей.

"Вагнеровцев" задержали правоохранители и отправили в СИЗО. Против них возбуждены дела по статьям о разбое и посягательстве на жизнь.

Все трое нападавших ранее были неоднократно осуждены:

Иван Жарков — отсидел в колонии строгого режима 13 лет за наркотики, кражу, незаконное хранение боеприпасов, проникновение в чужое жилье, а также за порчу имущества СИЗО.

Александр Сагар — во время застолья на природе убил товарища, который назвал его "козлом" и "геем". Он должен был выйти из тюрьмы в 2023 году после приговора в 8 лет колонии строгого режима.

Денис Русков находился в колонии строгого режима с 2007 года. Там он отбывал наказание – 19 лет и 8 месяцев за разбой, убийство, а также за покушение на жизнь нескольких детей.

Все трое еще должны были находиться в тюрьме, но их завербовали в ЧВК "Вагнер" и полгода они воевали в Украине, а недавно вернулись.

"К сожалению, человек не учится. Ранения у него были, но инвалидом не стал — знаете, как на собаке все заживает. Они втроем вместе сидели, вместе воевали", — рассказала жена Дениса Рускова.

Напомним, что в Южной Осетии "вагнеровец" убил ножом человека с ДЦП. Убитого хорошо знали в городе — у него была ментальная инвалидность и часто общалась с местными на улицах.

Напомним, что СМИ назвали имена командиров ЧВК "Вагнер", которые отдавали приказы на убийство гражданских и детей в Бахмуте и Соледаре.