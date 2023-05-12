В России в ЧВК "Вагнер" пытались завербовать 87-летнюю пенсионерку, — росСМИ (фото)

Женщина, которая в свое время пережила немецкую оккупацию в украинском городе Рубежное, получила на 9 Мая "письмо счастья" от наемников Евгения Пригожина.

В Томской области ЧВК "Вагнер" направило письмо пенсионерке с приглашением вступить в ряды наемников частной компании. Об этом сообщает российское издание Arbat.media.

Как рассказала дочь женщины Татьяна Репина, ее 87-летняя мать, которая в свое время пережила немецкую оккупацию в украинском городе Рубежное, получила на 9 Мая запечатанный безымянный конверт. Женщина подумала, что это поздравление с праздником.

"Иногда действительно приходят поздравления к праздникам, например, от компании-управителя. Распечатала мама конверт. Прочитала, заплакала горько и спросила: "За что с нами так, дочь?!" — рассказала Татьяна.

В конверте оказалось предложение вступить в ряды наемников ЧВК "Вагнер".

Напомним, что в Волгограде в России трое "вагнеровцев", вернувшихся в РФ после войны в Украине, пытались завладеть чужим бизнесом. Они ворвались в дом местного предпринимателя, избивали его и потребовали переписать на них его магазин. Нападавших задержали и отправили в следственный изолятор.

С начала 2023 года Министерство обороны РФ приступило к вербовке заключенных для участия в боевых действиях против Украины. Так, в апреле в ВС РФ поступило почти 10 тысяч зэков. К такому шагу оборонное ведомство страны-агрессора было вынуждено прибегнуть во избежание новой волны мобилизации.