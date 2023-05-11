Не "Вагнером" единым: Минобороны РФ завербовало 10 тысяч зэков для войны, — разведка Британии

По мнению британского ведомства, ЧВК Евгения Пригожина потеряла доступ к пенитенциарной системе страны. Минобороны РФ, вероятно, активно вербует заключенных, чтобы избежать новой волны мобилизации.

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С начала 2023 Министерство обороны РФ начало вербовку заключенных для участия в боевых действиях в Украине — только в апреле в российскую армию около поступили 10 тысяч зэков. К такому шагу оборонное ведомство страны-агрессора было вынуждено прибегнуть, чтобы избежать новой волны мобилизации. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании за 11 мая.

В материале сказано, что с лета 2022 года российских зэков активно набирала ЧВК "Вагнер", однако с февраля 2023 руководство группировки вступило в публичный конфликт с Минобороны РФ, после чего, скорее всего, доступ к российской пенитенциарной системе ЧВК потеряла.

Также британская разведка отметила, что привлечение заключенных в ряды ВС РФ является частью более широких мероприятий по увеличению численности личного состава российских войск без объявления крайне непопулярной для россиян мобилизации.

"Кампания Минобороны по набору заключенных является частью более широких и интенсивных усилий российских военных по увеличению своей численности, при этом они пытаются избежать введения новой обязательной мобилизации, которая была бы крайне непопулярна среди российской общественности", — сообщила разведка.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе местная "администрация" объявила мобилизацию. 8 мая советник мэра города Петр Андрющенко написал, что военкомат уже отправил первую партию мужчин-бюджетников на прохождение военной комиссии в рамках мобилизации.

Журналисты The Washington Post 27 апреля опубликовали материал, в котором говорится о том, что Минобороны РФ стремится привлечь еще 415 тысяч контрактных военных за год. Со ссылкой на данные Пентагона сообщалось, что большая часть военнослужащих будет в резерве, а около 150 тысяч отправятся на передовую.