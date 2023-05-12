В Украине был замечен первый штурмовик Су-25, который прибыл из Македонии (фото)

Эксперты отметили, что машина прошла капитальный ремонт и модернизацию. В частности были установлены новый прицел, радиостанция и система отстрела тепловых ловушек "Адрос".

В 299-ой бригаде Военно-воздушных сил ВСУ "засветился" по меньшей мере один штурмовик Су-25, который прибыл из Македонии. Данный самолет, "Blue 51", был поставлен весной 2022 года и прошел модернизацию до стандарта Су-25М1(К) в Украине, сообщили в Twitter Ukraine Weapons Tracker.

Ранее самолет был в эксплуатации македонский воздушных сил под номером "121", теперь он получил бортовой номер 51 "Синий".

Как отметили обозреватели Defence Express, эти самолеты еще в начале 2000-х были украинскими, но четыре самолета были проданы Македонии в 2001 году. После этого штурмовики совершали боевые вылеты, а позже были выведены из эксплуатации. Поэтому когда стало известно что самолеты вновь прибудут в Украину предполагалось, что они могут пойти на запчасти.

Однако по меньшей мере один самолет прошел капитальный ремонт и модернизацию — машина получила новый прицел, приемник сигналов спутниковой навигации, новую радиостанцию и систему отстрела тепловых ловушек "Адрос", отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что российская компания "Ростех" планирует улучшить штурмовик Су-25 с учетом полученного опыта ведения боевых действий в Украине. В частности самолет будет оснащен двумя дополнительными средствами поражения.

7 апреля в сети появилось видео уничтожения украинскими защитниками вражеского самолета Су-25 возле Марьинки Донецкой области. На видео можно заметить, что летчик вражеского самолета успел катапультироваться, а спустя мгновение российский самолет взорвался, врезавшись в землю.